Muchas salidas y pocos fichajes en los equipos salmantinos

El mercado de fichajes ya empieza a moverse aunque los salmantinos, de momento, están más pendientes de las salidas que de las llegadas. La sensación general es que hasta que no se ‘desbloqueé’ la situación en Primera RFEF, tercera categoría nacional, ya que los clubes todavía no saben qué ingresos de televisión tendrán para hacer sus presupuestos no se liberará tampoco el de Segunda RFEF y resto de categorías por el efecto cadena. Hay muchos jugadores que buscan estar en Primera RFEF y cuando ya no tengan opciones ya empezarán a contemplar las ofertas de Segunda RFEF.

El Unionistas, en Primera RFEF, está a la espera de la elaboración del presupuesto y para ello depende de dos aspectos clave. Por un lado está que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirme qué ingresos tendrán los clubes de esta nueva categoría, mientras que por otro está el juicio con el anterior director deportivo, Diego Hernansanz, del que habrá que descontar una cantidad de dinero en forma de indemnización si las peticiones del vallisoletano son apoyadas por el juez.

De momento, ya se han confirmado las salidas del central Mario Gómez, al que no han podido retener, que pone rumbo al Calahorra (también de Primera RFEF) y del delantero Aythami, que fue de más a menos. Otro delantero, Diego Hernández, ha dicho no a la renovación que le había ofrecido el club y pondrá rumbo al Zamora, como informó el periodista Ángel García Álvarez.

En el Salamanca, en Segunda RFEF, están a la espera de varios frentes como es el de hacer frente a los pagos pendientes con la plantilla antes del 30 de junio para no tener sanción y además ya se iniciaron los contactos para la llegada de Antonio Calderón al banquillo. Mientras, el club salmantino se interesó por el delantero extremeño del Guijuelo Lolo Plá pero el Mérida estuvo más rápido y se lo llevó.

También se han formalizado ya salidas cantadas como las de Candelas, al Racing de Ferrol, o Sergio Molina, al Andorra.

En el Guijuelo sigue la estampida de jugadores al caer dos categorías. Ayer se hacía oficial la salida de Raúl Parra al Cádiz B. Jonathan Martín, nuevo director deportivo, está a la espera de que se concrete el presupuesto para Tercera RFEF para comenzar a diseñar la plantilla.

Otro que cambia de aires es el salmantino Sergio López que tras su paso por las canteras del Madrid y Valladolid ficha por el histórico Basilea suizo.

Ha empezado el baile, y el Unionistas ha dado un paso al frente con la incorporación del lateral izquierdo Borja Herrera.