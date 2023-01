Motivos para la queja en el Unionistas

Raúl Casañ, que no es dado ni a la queja ni a levantar la voz —esta vez tampoco lo hizo— viró el discurso tras el encuentro en Riazor. La expulsión de Salva y, sobre todo, el penalti en contra el llevaron a ello: “La roja no la he visto... Pero en el penalti le ha dejado chutar y luego nos pita en contra; normalmente cuando nos pasan estas cosas siempre nos penalizan, no sé si al revés hubiera pitado el penalti o no”. Ahí, quedó la reflexión; pero, ¿tiene motivos para la queja el valenciano?

Lo cierto es que su equipo es el quinto conjunto de toda la Primera Federación (40 equipos) que más rojas ha visto en toda la temporada: cuatro en un total de 1.549 minutos de Liga. El dato es impepinable. Como que tan solo dos rivales han acabado en inferioridad ante el conjunto del Reina Sofía (Fuenlabrada y AD Ceuta). Y como que en lo que va de Liga no ha tirado un solo penalti a favor, por los cuatro que ya le han señalado en contra.

Ahondando más y comparando con el último lustro —jugado siempre en la tercera categoría del fútbol nacional, a caballo entre la extinta Segunda B y la Primera Federación— resulta que este Unionistas presenta los peores números de decisiones desfavorables de árbitros de todo este tiempo. Es la campaña que menos minutos tarda en que le expulsen un jugador (387) y lo mismo para que le señalen un penalti. El primer dato choca frontalmente con los 684 minutos de media tardaba en quedarse con un jugador menos en el curso de su estreno en la 2ªB (2018/19) cuando acabó con un jugador menos en 5 de los 38 encuentros. El pasado curso también fueron 5 las rojas que vieron los jugadores del Unionistas en el total de la Liga. Y con los penaltis, a la actual plantilla blanquinegra tardan 183 minutos menos en pitarle penalti que ha sido el curso en el que más penas máximas le señalaron, 6.