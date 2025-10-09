Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La mítica plantilla de la UDS que dirigió Russo en su paso por Salamanca

El entrenador argentino tuvo a su disposición a jugadores emblemáticos como Stelea, Giovanella o Barbarà

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:03

El mundo del fútbol está de luto este jueves por el fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo a la edad de 69 años tras no poder superar una enfermedad que le obligó a dejar temporalmente su cargo de técnico de Boca Juniors el pasado mes de septiembre.

Russo, nacido en Lanús, tuvo un breve paso por el fútbol español siendo la UD Salamanca su club en nuestro país durante la temporada 1998/1999. La estancia de Russo en el club no fue ni larga ni fructífera, ya que apenas estuvo al frente del equipo durante 14 partidos en los que solo fue capaz de ganar cuatro encuentros, todos ellos en el estadio Helmántico contra el Extremadura, el Athletic, el Valladolid y el Deportivo de La Coruña.

En su historial también data un meritorio empate contra el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou gracias a un tanto de Edu Alonso que igualó el de Phililip Cocu que había abierto el marcador de un partido en el que Stelea detuvo un penalti a Luis Enrique.

Russo tuvo la oportunidad de dirigir a una plantila de la Unión Deportiva Salamanca plagada de jugadores emblemáticos, que sin embargo, no fue suficiente para mantener la categoría y acabó descendiendo a Segunda División terminando como colista con apenas 27 puntos.

Dentro de esa plantilla cabe destacar nombres como los de Stelea o Aizpurúa en la portería o Pavlicic, Korino, Lanna o el citado anteriormente Edu Alonso en la defensa.

En el centro del campo Russo tuvo la oportunidad de dirigir a los portugueses Taira y Rogerio, a los rumanos Marinescu y Munteanu, al peruano Zegarra o a Giovanella o Martín Vellisca.

El ataque de aquella plantilla de la 98/99 tenía claro toque argentino con Lunari, Cardetti, Casartelli y Silvani que se unían a Barbará en la misión de marcar goles.

