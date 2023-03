EN DIRECTO | Mirandés B 1-0 Salamanca UDS (1ª parte)

En el Salamanca UDS no hay tiempos para lamentos del empate cosechado ante el colista: “Hemos trabajado para recuperar las sensaciones con balón, que es en lo que tenemos que sacar distancias con los rivales”, afirmó ayer Jehú Chiapas en la víspera de un nuevo choque de Liga, el de hoy en el complicado Ence, donde sólo tres conjuntos han sido capaces de ganar en lo que va de Liga.

“Sabemos que nos encontraremos con escenarios similares al Numancia B. Es un equipo que trabaja en un bloque compacto y es un filial de Segunda División. No juega con cinco atrás”, afirmó sobre el filial jabato, con el que el Salamanca UDS empató en la ida, el preparador azteca que desveló que repetirá el esquema con el que se tropezó el pasado fin de semana, y con el que también se enlazaron cuatro choques seguidos ganando: “Seguramente mantendremos la línea y con lo que hemos venido, no hablamos de un escenario catastrófico para no darle continuidad. No fue un desastre. Me interesa tener a 18 o 20 jugadores metidos y sin relajarse”, apuntó.