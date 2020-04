Martín Galván: “Puede que haya jugado mi último partido en el Helmántico, no veo que se vuelva”

–Es cierto, no lo voy a negar. La situación complicada de la que te hablaba también viene en parte por ahí; porque creo que me sentía muy bien dentro del campo y estaba rayando a un nivel que se acerca al que me gustaría. El año pasado fue duro, la primera vuelta no se me dio como quería por la lesión en el dedo y desde que volví ante el Osasuna B todo empezó a enderezarse... hasta que se dio esta situación, que obviamente no está en las manos nuestras, y lamentablemente me ha cortado. Hay que aceptar las cosas como vienen. Me quedó con que ayudé al equipo en lo que pude.

–La situación, la verdad, que la veo complicada. Estoy solo en casa y no tengo aquí ningún balón, te puedes imaginar. Lo único que hago son los ejercicios que nos mandó el club y que yo he ampliado, y salir al súper cuando se me acaba la comida, que son las veces justas, nada más. No tengo un jardín como puedan tener otros compañeros, yo vivo en un piso y no lo voy a negar, puede parecer una tontería, porque estamos hablando de salud, pero echo de menos el balón porque es mi vida, es lo que llevo soñando desde que nací.

–Luis Rubiales, presidente de la RFEF, cree y confía en que la temporada va a acabar en el campo. ¿Cómo lo ve? ¿Lo cree?

–Yo veo complicado el volver. La situación es grave y complicada, lo que se dice de irse más allá de los contratos, pero de no jugar dos veces por semana, se nos dispara la temporada. Sinceramente no lo creo, y menos en estas categorías nuestras. Yo creo que se va dar la temporada por cancelada. Los dirigentes lo ven igual que nosotros, ven que en otros países y en otras ciudades todo está parado y llevan más tiempo. Esto es fútbol y ahora hablamos de salud.

–Da la temporada por acabada. ¿Esto significada que ha jugado su último partido en el Helmántico?, el contrato se le acaba este curso.

–Pues es verdad, es duro pero puede que haya jugado mi último partido en el Helmántico si la temporada acaba. Lo tengo que pensar porque el año que viene no tengo contrato. Y, hasta la fecha, el club no me ha comunicado nada sobre la renovación. Es una parte que no solo depende de mí, sino del entrenador que esté y de la directiva. Estoy muy tranquilo, porque como decía creo que he dado lo que tenía para ayudar al equipo. Hice lo que tocaba. Ahora, por mi parte claro que me gustaría seguir.

–El presidente del Unionistas ha dicho públicamente que usted es el jugador que más le gusta del Salamanca UDS. ¿Lo ve como un guiño? ¿Jugaría en el Unionistas?

–No lo vi. Es verdad que con él he tenido un trato cordial, siempre que nos hemos visto nos hemos saludado. Coincidí con él en la Cabalgata tras el ascenso. Yo entiendo que la rivalidad existe dentro del terreno de juego y me encanta ganarles, pero fuera de él no lo veo así. Lo que dijo queda ahí y se lo agradezco.