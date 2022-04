María quiere simplificar el juego del Salamanca para ir ‘al ataque’

La durísima derrota encajada el pasado domingo en el Román Suárez Puerta no ha modificado un ápice la idea de María Hernández: el dibujo con cinco defensas, tres centrocampistas y dos hombres de ataque es innegociable. Con ese esquema va a quemar sus naves tanto el preparador salmantino como el Salamanca UDS para tratar de lograr la permanencia en la Segunda RFEF; y así lo puso ayer de manifiesto en la última sesión a puerta abierta de la semana —las de hoy y mañana se realizarán en el interior del estadio Helmántico—..

A partir de ahí, María Hernández, está claro, tiene (y quiere) que mejorar ciertos aspectos del juego para que a su equipo no le pase por enésima vez la misma película de terror por delante. Y, así, por ejemplo, en el entrenamiento de ayer el técnico salmantino incidió de manera muy clara y contundente a su plantilla cómo quiere hilvanar el ataque: “No podemos dar tantos toques para llegar al ataque”, afirmó rotundo el entrenador charro. “Diez pases son muchos, son demasiados para llegar arriba”. La idea, por tanto, está clara: la idea es simplificar la transición entre el ataque y la defensa para que el conjunto charro no se enrede por el camino y firme un choque como el del pasado domingo, en el que no tiró con veneno en ninguna ocasión a la meta del Real Avilés. María quiere chispa, frescura y mucha verticalidad para el ataque. Y también compromiso en sus jugadores: “El que no se sienta a gusto en su posición que lo diga”, le interpeló a la plantilla el técnico salmantino.

El entrenamiento de este jueves, que se llevó a cabo sobre el césped natural de Las Pistas, contó por primera vez en la semana con todos los efectivos sobre el terreno de juego; ya que los tocados Juancho y Liam completaron la sesión con normalidad. Quien no la pudo terminar fue el capitán, Antonio Amaro, que se retiró antes de que se se diera por finalizada.