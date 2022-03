María Hernández le da la vuelta a las estadísticas del Salamanca UDS

El Salamanca tiene nuevo aire. Huele a otra cosa. Con María Hernández en el banquillo el esquema no ha cambiado de ese 4-4-2 que utilizó Antonio Calderón desde inicio de año y para el que está diseñado esta plantilla. No obstante, las sensaciones son otras. De la angustia y la impotencia al ver que no llegaban los resultados, se ha pasado a un equipo más suelto, más liberado y con más confianza tras las dos primeras victorias con el técnico salmantino.

En lo estadístico, el conjunto de María Hernández le ha dado la vuelta a la faceta goleadora como un calcetín. Si con Calderón el equipo solo sumaba seis goles en 18 partidos, ahora en tres partidos en una semana el Salamanca ha marcado cinco tantos, uno menos que todo lo que se sumaba antes de su llegada. Eso sí, los cuatro goles encajados en Santiago en San Lázaro deslucen un poco la solidez defensiva que mostraba el cuadro salmantino antes de la llegada de María Hernández.

Los seis de nueve puntos posibles que ha conseguido María Hernández en el banquillo han vuelto a levantar la moral del bloque y la creencia de que la permanencia no es una utopía. El Salamanca está ahora a cinco puntos de la salvación directa con un partido aplazado que lo jugará el próximo miércoles ante el Bergantiños a domicilio.

El Salamanca sumó su tercera victoria en el estadio Helmántico esta temporada y acabó con una racha sin ganar en el feudo salmantino, donde no vencían desde el 28 de noviembre cuando se impuso 1-0 al Langreo. Además, el triunfo del domingo ante el Llanera supone la primera victoria por dos goles de diferencia, ya que en los anteriores triunfos el resultado fue por la mínima.

Tras la semana pasada cargada de partidos, ante el Marino de Luanco, Compostela y Llanera, el técnico salmantino ha decidido dar dos días de descanso a la plantilla para regresar al trabajo este mismo miércoles a las 11.00 horas en el Anexo de Las Pistas. También habrá sesiones de entrenamiento jueves, viernes y sábado para después viajar el domingo por la mañana para visitar a la Gimnástica Segoviana por la tarde a las 17.00 horas.

La ilusión ha vuelto a brotar en el Salamanca.