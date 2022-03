María Hernández, entrenador del Salamanca UDS: “Estamos en el camino de la permanencia”

El entrenador del Salamanca, María Hernández, lanzó un mensaje de optimismo tras la victoria clave de este domingo ante el Llanera en el estadio Helmántico (2-0) de cara a la salvación, que tras esta jornada se coloca a cinco puntos. “Tenemos que ser conscientes de que el reto es difícil, pero no hay nada imposible en esta vida. Éramos el peor equipo en casa y creo que ya no. Estamos en el camino”.

El técnico salmantino también hizo referencia al buen juego de los primeros 20 minutos de su equipo, pero que se fue apagando a medida que avanzaba el cronómetro. “Ellos también juegan y son un equipo físico. Ojalá pudiera tener ese ritmo hasta el minuto 95, aunque el rival te va metiendo en el área”.

María Hernández no quiere tirar de calculadora para saber cuántos puntos se necesitarán para estar la próxima campaña en Segunda RFEF. “No he echado cuentas. No he mirado resultados ni nada siquiera. Me interesa recuperar esta semana y pensar en Segovia. Si empezamos a hacer números, nos equivocamos”, alertó el entrenador salmantino.

Sobre la visita del presidente del Salamanca, Manuel Lovato, el entrenador reconoció que todavía no había coincidido con él y eso que lleva desde el miércoles en España. “No he hablado con él. He estado a tope y a ver si nos juntamos. No sé ni si está aquí”, explicaba María Hernández, que tras la carga de partidos ha decidido dar descanso a la plantilla hasta el miércoles.