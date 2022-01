Manu Sánchez: “No vamos a dejar de insistir para seguir arriba, aunque el objetivo es la permanencia”

Manu Sánchez (Osuna, Sevilla, 25 años) atiende a este diario después de cumplir sus horas de estudio en el Máster de Dirección y Gestión Sanitaria que está cursando, después de que hace tres años acabara el grado de Fisioterapia. “No he ejercido todavía de fisio, pero hay que formarse para el futuro”, asegura. El defensa se mide a su exequipo, el Rayo Majadahonda, el domingo a las 17.00 horas en el Reina Sofía. Comenzó de lateral derecho, pero poco a poco se ha hecho con un puesto de titular en el centro de la zaga de Dani Mori. Reconoce que le gusta esa posición y que está igual de cómodo que de lateral derecho.

–¿Le marca a su exequipo el domingo?

–Risas. Ojalá marque todos los fines de semana y no solo el domingo por medirme al Rayo Majadahonda. Es muy especial medirme a ellos y es que tengo grandes amigos allí.

–Sus excompañeros llegan en un buen momento de forma...

–Tienen muy buen equipo y lo están plasmando en el campo. No suelen fallar. Son resolutivos. Vamos, que es un buen rival.

–Sale Fer Román en el mercado de invierno y se espera que llegue otro central, ¿cómo es la competencia en la defensa del Unionistas?

–La salida de Fer Román y la llegada de otro central son cosas del fútbol. Vamos a echar de menos a Fer por su valía como jugador y como persona en el vestuario, pero tendrá que llegar un compañero para generar esa competencia que es buena para el equipo. Necesitamos una plantilla amplia para afrontar todas las exigencias de la temporada. Hay muchos cambios y situaciones adversas y debemos estar preparados.

–¿Se siente más cómodo como lateral o como central?

–He estado participando más como central, posición que me gusta mucho y en la que ya había jugado antes. Yo me adapto a lo que necesite el equipo. Me siento cómodo en ambos sitios.

–Ante el Zamora llegó la primera derrota en Liga en el campo...

–Sí, pero hay que ver todo con perspectiva y tener en cuenta el objetivo del equipo que está bien marcado, la permanencia. Evidentemente, ahora estamos en la zona alta y no vamos a dejar de insistir por mantenernos ahí, aunque el objetivo sea otro. En una Liga tan igualada es lógico ganar, empatar o perder. Lo raro era que hayamos estado tantas jornadas sin perder. Esta situación es normal y no nos genera ninguna presión. Cero dramas.

–Con tantos casos de coronavirus, ¿cómo afronta esta realidad?

–Sinceramente, afronto esta situación con mucha naturalidad. Eso no quiere decir que no sea cauteloso. Desde dentro del club tenemos un protocolo y lo seguimos puntualmente, pero es que al final esta variante, que es tan contagiosa, puede afectarle hasta a una persona que extreme muchísimo las medidas de prevención. Hay que cumplir las normas e intentar vivir con normalidad esta situación y no obsesionarse.

–¿Qué tal se adapta un sevillano a Salamanca?

–Muy bien. Es una ciudad con mucha opciones y muy viva. Hay mucho ambiente con los estudiantes.

–Seguro que le habían hablado del Unionistas antes de llegar, ¿se lo imaginaba así como lo está viviendo?

–Sí, es un club especial. Es distinto. Cuando llegué tenía ya referencias a raíz del partido de Copa ante el Madrid o la buena campaña pasada que hicieron. Además, Pepe Carmona es un gran amigo y me había hablado ya qué me iba a encontrar. El motor del club es muy diferente al resto. El destino es el mismo que en otros clubes, pero el camino se vive de una manera diferente.