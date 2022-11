Manso Rojas, el rey de las tarjetas como comprobó el Salamanca UDS

En el encuentro del Salamanca-Atlético Astorga Ángel Manso Rojas fue el principal protagonista del partido del domingo.

El club salmantino acabó muy enfadado con la actuación del árbitro y es que por primera vez en la temporada el conjunto entrenado por María Hernández no acabó con 11 jugadores el partido, tras las expulsiones de Gustavo y de Pablo de Castro.

Los datos del terremoto que supuso el paso de Ángel Manso Rojas por el estadio Helmántico son demoledores. El Salamanca en las primeras 10 jornadas había visto 23 tarjetas amarillas y ninguna roja, con una media de 2,3 amonestaciones por choque. Pues solo el domingo el conjunto entrenado por María Hernández vio nueve cartulinas, más del triple de su media habitual esta temporada.

Fueron amonestados Souley, Fabio y Peli, al igual que el técnico María Hernández, que no se caracteriza por excederse en las protestas en la banda. “No me sacaban una amarilla desde que murió Franco”, bromeaba el técnico del Salamanca tras el encuentro. Además, fueron expulsados por doble amarilla Pablo de Castro y Gustavo, mientras que el delegado de equipo Guillermo Pérez se fue a la calle por una roja directa.

El Salamanca hasta la fecha había visto entre una y tres cartulinas, exceptuando el primer choque de Liga ante el Palencia y el partido ante el Atlético Bembibre cuando alcanzó su tope con cuatro cartulinas amarillas en cada uno de los encuentros.

El cabreo que había en el seno del Salamanca era mayúsculo, aunque las relaciones entre el club salmantino y el colegiado no habían sido las más cordiales en los últimos años. En septiembre de 2020, el Salamanca de Sergio Egea jugaba un amistoso en Los Ángeles de San Rafael ante el Atlético B y el colegiado era Ángel Manso Rojas, que expulsó al técnico argentino. Hubo un intercambio de pareceres entre ambos y es que Egea no quería irse expulsado al considerar que se trataba de un encuentro amistoso.

El siguiente episodio entre el Salamanca y Manso Rojas lo protagonizaron el director general del club salmantino, Rafael Dueñas, y este árbitro. Dueñas fue suspendido con un mes de inhabilitación para ejercer sus funciones como director general, que es el castigo que la Federación aplica a los dirigentes sancionados. El árbitro reflejó en el acta que el mexicano le insultó en repetidas ocasiones.

Lo que está claro es que cada vez se cruzan Manso Rojas y el Salamanca saltan chispas.