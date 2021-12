Mandi Sosa y José Salinas, del Unionistas: “Aquí esperamos al Elche”

El partido contra el Elche será especial para toda la plantilla del Unionistas por el hecho de enfrentarse a un rival de Primera División, pero especialmente para dos de sus jugadores, Mandi Sosa y José Salinas, que tienen pasado en el conjunto rival. De hecho, el segundo de ellos tiene contrato con el club ilicitano y está cedido en Salamanca, aunque no tendrá problemas para jugar, puesto que no tiene la llamada cláusula del miedo.

“Vamos a tener que dar el cien por cien, un error nos condena. Ellos tienen jugadores muy rápidos por las bandas y ‘tanques’ en ataque. Tienen a Carrillo, a Boyé, a Lucas Pérez o a Pastore. También me gusta Guti. Y no solo eso, sino que defienden muy bien”, aseguró Salinas a este diario nada más conocer el resultado del sorteo.

Más tiempo ha pasado desde que Mandi Sosa vistió de franjiverde, ya que llegó a dicho club en la temporada 2015-16 y estuvo dos años. “Cuando uno juega en un equipo en el que ha estado siempre le hace ilusión, en este caso en especial, porque todo lo que viví allí fue muy bueno. Tengo muy buen recuerdo”, reconoce el futbolista canario. Sin embargo, aquella etapa también tuvo momentos negativos, puesto que en su segunda campaña sufrió una grave lesión y el equipo descendió a Segunda B.

También será un partido de reencuentros para el mediocentro del Unionistas, aunque ninguno de sus excompañeros de aquella época forma ya parte de la plantilla del Elche. Quienes sí siguen son “gente de los servicios médicos y otros estamentos”, pero además en otros clubes coincidió con jugadores como Omar Mascarell o Fidel. Pese a las molestias que arrastra, Mandi explica que está listo para el choque “con los antiinflamatorios y el tratamiento de los fisios”. Además, avisa a su rival: “Estamos en una categoría más baja que ellos, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Fácil no se lo vamos a poner”.

Posible salida en invierno. Una cláusula permitiría a Mandi Sosa abandonar el Unionistas durante el próximo mercado de invierno. “Prefiero estar centrado en el juego. Si llega algo bueno y que me sea rentable, me iré, pero si no, tengo contrato hasta final de temporada aquí”, concluye.