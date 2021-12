Mandi Sosa, al árbitro tras ver la roja: “Eres un payaso”

El único lunar del Unionistas en su goleada frente a la UD Logroñés fue la expulsión de Mandi Sosa, que vio dos tarjetas amarillas seguidas cuando iba a ser sustituido. Por si fuera poco, después de que el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández le señalara el camino a los vestuarios, el mediocentro canario le gritó: “Eres un payaso”. Así lo recogió el propio colegiado madrileño en el acta.

La primera amarilla, por tarda en abandonar el terreno de juego, habría provocado la suspensión de Mandi Sosa para el próximo partido, ya que era la quinta del ciclo. Sin embargo, continuará apercibido cuando vuelva a jugar, aunque podría ser castigado para varios encuentros por sus palabras hacia el árbitro del encuentro, en el que anotó el segundo de los cuatro goles locales.

Preguntado en la rueda de prensa por esta acción, Dani Mori explicó lo ocurrido de la siguiente manera: “Hoy lo veo todo en positivo, nos vamos todos de vacaciones y ya lo pensaré en su momento. En el cambio se estropeó la tablilla, no vio que marcaban que se tenía que ir y el árbitro entendió que le tenía que sacar la tarjeta amarilla porque pensaba que estaba perdiendo tiempo. El jugador, como es lógico, se calentó, le dijo que no era así, que no había visto la tablilla y que no tenía que recibir esa tarjeta amarilla”.