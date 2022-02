Luis Acosta, centrocampista del Unionistas: ‘Tuve amnesia: hay 8 minutos de los que no me acuerdo de nada’

A Luis Acosta (Cádiz, 27 años) el triunfo en el Reino de León le trajo una noche de hospital: el golpe que recibió en el cuello en el minuto 37 le sacó del partido. De manera, literal. “Tuve un poco de amnesia”, reconoce el centrocampista gaditano. Y eso a los servicios médicos del club del Reina Sofía les preocupó “un poquillo: “Entendieron que al llegar a Salamanca lo suyo era hacerme pruebas en el hospital, un TAC sobre todo, y dejarme en observación por lo que pudiera pasar... Las pruebas bien y me encuentro bien, solo eso un poco de dolor muscular, pero nada más”, afirmó el gaditano, que compara el golpe que recibió con un accidente de tráfico: “Son sensaciones que tienen que ser muy parecidas, un latigazo cervical, que la final fue lo que me pasó”.

“Esos minutos que estuve desde que salí del campo con el golpe hasta el descanso me encontré muy desorientado, y el problema fue que en el descanso no me acordaba bien de lo que había pasado en la primera mitad. Estaba tan aturdido que no me dio ni para asustarme de lo que me pasaba; de hecho, empezó el segundo tiempo y me quedé en el vestuario unos 20 minutos más acompañado, me duché y todo. No es la primera vez que me pasa algo así, es lo que tiene dedicarse a esto. Lo único que el tema de la memoria no gustó y por lo que decidieron hacerme pruebas, sigo tendiendo difuso esos 8 minutos que juego desde que entro hasta el descanso, porque estaba aturdido y desorientado”, describe lo que le sucedió en el terreno de juego el medio de Cádiz, que reconoció haber “escuchado” el gol del triunfo en las entrañas del Reino de León: “El gol no lo vi, estaba en el vestuario; escuché como la grada lo cantaba...”, rememora.

Tras recibir el alta hospitalaria, los siguientes pasos de Acosta han sido los siguientes: “En el último entrenamiento estuve tratándome del cuello, de toda la zona alta de la espalda, trapecio y romboide, que los tengo bastante tensos. Con eso y a base de relajantes musculares me voy encontrando mejor, mi idea es entrenar ya con normalidad, a menos que no me dejen. Pero mi idea es esa”, señala.

Si la idea es entrenar ya con “normalidad”, ni que decir tiene que por la cabeza no se le pasa otra cosa que estar el domingo ante el Racing de Santander en el Reina: “En principio la idea es estar de la partida, el que decide es el míster como siempre, pero es un partido muy bonito por lo que es, por el rival, por la situación en la tabla y por la gente”.