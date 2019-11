Luaces se estrena con derrota en Las Pistas (0-2) ante el Real Unión

Jabi Luaces se estrenó con una dolorosa derrota en Las Pistas: 0-2 ante un Real Unión. Los males del Unionistas fueron los mismos que el choque en el que le costó el puesto a Aguirre: las inseguridades y la falta de contundencia. Como contra el Arenas, además, el conjunto de Las Pistas arrancó con soltura y comodidad, y por sus propias inseguridades acabaron costándole la derrota.

Luaces se estrenó como técnico en Las Pistas manteniendo el dibujo clásico -1-4-2-3-1- pero moviendo los peones: Guille Andrés fue titular por primera vez este curso, Álvaro Romero a pierna cambiada. El objetivo era atacar el agujero en defensa que generaban Juaristi y Senar. Durante los primeros 25 minutos el Unionistas fue el dueño del partido. Tuvo las ocasiones y manejó el tempo del partido. Dos disparos de David Grande desde la frontal y una falta en la larga distancia de Góngora fueran los intentos del conjunto de Las Pistas. Álvaro Matías sacó un balón a Romero (tras firmar una jugada personal) cuando armaba la pierna del disparo. El Real Unión, que se había mostrado débil en la primera mitad del primer tiempo, poco a poco fue llegando al área de Brais, más por deméritos del Unionistas que por méritos de su fútbol. Los remates de Galán, Aitor y Kata de córner generaron dudas en el Unionistas. La última del primer tiempo fue una de Galán solo delante de Brais, previo fallo de Jordan.

En la segunda parte el Unionistas no salió mejor. De hecho, Galán estrelló en el palo previo cabezazo en el minuto 50 la más clara del Real Unión. No hubo mucho más en ataque hasta que en el 68 a Grande le señalan fuera de juego. Habían entrado ya al campo Javi Navas y Garrido por parte del conjunto de Luaces. En la misma boca gol tuvo Ribelles un centro por la derecha de Navas, que epilogó una falta peligrosa de Góngora. El aviso, sin embargo, no fue para el Real Unión sino para el propio Unionistas: perdonar le costó el gol del central Álvaro Matías en la siguiente jugada; en la única en la que llevó peligro en todo el choque el conjunto vasco: el córner. No hubo opción a la reacción del Unionistas: un balón despejado en largo acabó en el segundo tanto del Real Unión. Brais fue a bajar con el pecho el balón y el resbalón le costó el KO a su equipo. Eneko anotó a placer. No hubo más: 0-2.