Luaces: “defender a Benzema cuesta más que defender a un jugador de Segunda B”

Jabi Luaces, entrenador del Unionistas, se ha mostrado contento tras el empate conseguido en Zubieta aunque ha reconocido: “al final el punto se nos ha quedado un poquito escaso”. “El equipo está bastante cansado pero aun así hemos acabado el partido muy fuertes, la entrada de Matthieu también nos ha generado opciones y nos ha dado vida”, ha explicado.

Sobre el partido de Copa del Rey que se disputará este miércoles en Salamanca: “el Madrid va a venir a Las Pistas, vamos a jugar un partido, vamos a disfrutarlo, vamos a trabajar el partido, vamos a seguir intensos pero no le voy a dedicar ni un segundo”. Luaces se ha interesado más por el partido de la próxima jornada de liga estableciendo que va a intentar “preparar bien el partido del Alavés y seguir trabajando con los chicos para que se vea lo que se ha visto este sábado y en los últimos partidos”.

“Al Madrid, será difícil hacerles daño, será difícil contrarrestarles pero al final los conceptos deben ser los mismos. Lo único que defender a Benzema cuesta más que defender a un jugador de Segunda B”, ha reconocido. El entrenador del Unionistas quiere que el equipo “siga trabajando, evolucionando y siendo cada día mejor”.

La decisión final es que el encuentro ante el Real Madrid se juegue en Las Pistas y Luaces se muestra feliz y expone que “es nuestra ciudad, es en nuestro campo, es para el disfrute de la afición y de Salamanca”. Aunque ha reconocido que “es una pena que no podamos meter 50.000 o 60.000 o 70.000 porque hay gente que es del Unionistas, hay gente que en el propio Salamanca que igual no lo conoce del todo bien y seguramente, si fuesen y disfrutasen de ese ambiente y viesen lo que somos, pues igual se enrolarían también en el barco”. “Es una pena q no se pueda meter el máximo de salmantinos en Las Pistas”, ha sentenciado.