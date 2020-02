Luaces arremete contra Dueñas: “Si un mexicano tiene los huevos gordos, no imaginas un vasco como los tiene”

Jabi Luaces se ha mostrado visiblemente enfadado en la rueda de prensa posterior al derbi charro. El entrenador del Unionistas ha explicado en primer lugar que cree que su equipo tenía que haber ganado y que, bajo su punto de vista, han sido “nítidamente superiores en cuanto a juego y a fútbol pero ellos tienen buenos jugadores y en una de las que han tenido, han hecho gol”.

Tras ser preguntado por el conflicto que ha vivido con el director técnico del Salamanca, Rafa Dueñas, el entrenador del Unionistas ha mostrado su enfado. En primer lugar ha preguntado “¿Quién es Dueñas?” añadiendo que si era “¿El chico que es el asistente médico o eso?” y sentenciando “pues que saque el título para ver si lo es un poquito como los entrenadores”. Sin dar más explicaciones sobre lo ocurrido a pie de campo Luaces detalla: ”hemos tenido lo que es, que al final si eres irrespetuoso... si un mexicano tiene los huevos gordos, no imaginas un vasco como los tiene”.

Luaces ha continuado aportando detalles sobre el conflicto visiblemente enfadado pidiendo “que muestre respeto, que es el asistente sanitario y que esté calladito, tranquilo y sentado. Que el entrenador de este campo soy yo” pero no ha explicado lo que realmente ha sucedido argumentando que “lo que se dice en el campo se queda en el campo pero no voy a permitir que nos vacilen y que nos insulten”. “Yo ahora soy muy bueno pero tengo mucho carácter también. Y cuando han estado gesticulando que huevos y que tal pues no se transmite eso, entonces hay que ser persona antes que asistente técnico o entrenador o jugador o futbolista o directivo o lo que fuese”, ha detallado finalmente.

Sobre el partido, Luaces ha explicado que el Unionistas ha ido “a tope” y que “el equipo ha hecho un buen partido” con “ocasiones muy claras en el primer tiempo y en el segundo tiempo también, con ocasiones muy claras y estrategia, hemos rematado todo pero no hemos tenido acierto”.

“El partido estaba para ponernos por delante y seguir haciendo las ocasiones y goles. Estábamos siendo muy muy superiores las cuatro ocasiones primeras han sido muy muy claras ,no podemos perdonar esas cosas”, detalla el míster.

A modo de resumen, Luaces concluye que “al final la lectura es: en lo global hemos sido mucho mejores como equipo, hemos generado muchas más ocasiones y más claras, hemos dominado, hemos llegado” y explica que el fallo ha sido que les “ha faltado acierto y ha faltado el gol”. Bajo el punto de vista del entrenador del Unionistas “el partido se ha roto cuando nos han hecho ese gol tan ‘rarete’ y ha tenido Ubis una muy clara pero, es que nosotros habíamos tenido cinco” y “el partido tenia que ir para ese momento 4-1 tranquilamente”.

El mister del club local resalta los quince primeros minutos de su equipo: “han sido de una superioridad aplastante pero bueno, eso no vale para nada. Hay que reflejarlo en el marcador y no hemos sido capaces”.