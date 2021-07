Lovato paga las deudas de la plantilla pero no resuelve la sanción FIFA

El Salamanca ya ha pagado las deudas que tenía pendientes con los jugadores que no denunciaron y con el técnico Lolo Escobar y su hermano. En las últimas horas han recibido las transferencias con las cantidades que se les adeudaban de la pasada campaña, que iban desde los dos a los cuatro meses.

Manuel Lovato, presidente del Salamanca, días atrás ya había abonado las cantidades pendientes a los jugadores que habían denunciado para evitar el descenso administrativo y ahora ya ha cumplido, aunque tarde, con toda la primera plantilla y el cuerpo técnico. En las últimas horas algunos jugadores han recibido transferencias correspondientes con hasta cuatro mensualidades pendientes de cobro.

No obstante, el jueves se abrió la ventana de fichajes y el conjunto salmantino sigue sin poder dar de alta a ningún jugador por el bloqueo de la FIFA debido a un litigio con un club mexicano por los derechos de formación de un jugador. Hasta que Manuel Lovato no abone esa cantidad no se solucionará el problema. De todos modos, el Salamanca sí puede fichar este verano pero antes del 31 de agosto, cuando finaliza la ventana de fichajes, tendrá que tener listo el problema con la FIFA para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) les permita inscribir a los jugadores que ha fichado.

A la espera de que se formalice la llegada de Antonio Calderón como técnico del Salamanca, el club ya pregunta por jugadores en pos de avanzar el diseño de la plantilla de cara a la próxima temporada 2021-2022 en la Segunda RFEF.