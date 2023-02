Lovato carga contra Salamanca y dice que venir aquí fue como para los americanos ir a Afganistán

El presidente del Salamanca UDS, Manuel Lovato, ha concedido una delirante entrevista a El Mundo de Castilla y León en la que ha dejado numerosas perlas, entre ellas que considera que en Salamanca se le ha tratado con xenofobia por ser mexicano y dirigir el club de fútbol y que venir aquí “fue como para los americanos ir a Afganistán”.

Lovato se despacha a gusto. Señala que ha perdido entre ocho y nueve millones de euros, pero que no piensa vender el club. “Prefiero regalárselo a la gente de Salamanca. ¿Sabes por qué? Porque tendré que regresar para salvarlo”.

El mexicano señala que ha recibido tres ofertas, una de 12, otra de 15 y una tercera de 21 millones de euros por el club. Aunque eso sí, no descarta vender el Helmántico. En una de sus respuestas más contradictorias, Lovato dice que “no lo vendería, pero tampoco lo regalaría. Quizá puede ser que lo venda. Eso no lo tengo tan claro”.

El dirigente se muestra muy dolido con el trato que ha recibido en Salamanca. “Te dan ganas (de dejar el Salamanca), pero no voy a dejar mi proyecto. He leído comentarios de gente que prefiere que desaparezca el club. No les daré el gusto”, asevera.

Después de apuntar que le da igual que la gente no vaya al Helmántico a ver el fútbol, Lovato ha dicho que va a poner seis cámaras para pasar los partidos del equipo gratis por YouTube, porque “estamos en el mejor momento económico”.