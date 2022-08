Los últimos salmantinos que jugaron en Primera

Si en el número de equipos y clubes Salamanca puede presumir de estar en la élite del fútbol de Castilla y León, sin embargo siguen pasando los años y no cuenta con referentes individuales al máximo nivel, ya que hace ya cuatro temporadas que no tiene ningún futbolista que haya competido en Primera División. Al menos, en el fútbol femenino Carmen Álvarez va haciéndose un hueco cada vez mayor, y tiene por debajo a otras compañeras que quizá en no mucho tiempo sean habituales en la máxima categoría.

Diego Hernández Barriuso ‘Barri’ fue el último representante salmantino en Primera División, disputando dos partidos con el Getafe en la campaña 2017/18. Unos años antes, José Ángel jugó trece con el Elche, y después habría que retroceder hasta la 2007/08 y 2008/08, cuando Kike López protagonizó seis actuaciones en la máxima categoría.

Diferentes son las cosas en el fútbol femenino, con Carmen Álvarez, en la máxima categoría a pesar de su juventud. Tras debutar con el Atlético de Madrid y pasar los últimos meses en el Eibar, ahora está iniciando una nueva etapa en el Betis.