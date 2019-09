Los precios de las entradas del derbi Salamanca UDS - Unionistas que no convencen a nadie

Por un lado, los abonados del Salamanca UDS tendrán que pagar 15 euros si van a Fondos o Preferencia y 18 si van a Tribuna, ya que el club ha considerado esta jornada como día de ayuda al club. Y por otro, aunque los precios para los no socios son más un poco más baratos que en derbi anterior, tendrán que pagar 20, 22 o 25 euros, en función de si acceden al Fondo Norte, Preferencia o Tribuna, respectivamente. No obstante, la Federación de Peñas del Unionistas ya ha dicho que no acudirán al partido a animar a su equipo para no financiar un proyecto que consideran desvirtúa la memoria de la Unión Deportiva Salamanca.

El club ha intentado “suavizar” estos precios “regalando” la entrada para ver el partido del Salamanca contra el Burgos CF de este jueves día 3, correspondiente a la Copa RFEF. Sin embargo, si una persona, sea abonada o no, quiere ir solo al partido de este jueves, tendrá que pagar 6 euros en fondos y Preferencia y 8 euros en Tribuna si es socio y 8 en fondos, 10 en Preferencia y 12 en Tribuna, si no está abonado.