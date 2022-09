Los números del Salamanca UDS en el Helmántico no son optimistas

No hay temporada en la que el estadio Helmántico no se compare con el resto de feudos en las Ligas en las que ha jugado desde que tiene como inquilino al Salamanca UDS. Y, salvo en contadas ocasiones como Riazor, siempre sale victorioso. “Tiene que ser un factor”, es la propuesta que viene a renglón seguido. Sin ir muy lejos, el propio María Hernández así lo ha reclamado en varias ocasiones: “El Helmántico es el camino...”. Los números, luego, como locales dejan mucho que desear. ¿Ventaja de qué? De los 105 choques que ha disputado en las siete campañas que lleva en el Helmántico, tan solo ha sido capaz de ganar en 54 ocasiones —es decir, en el 49% de los choques disputados como local no ha sido capaz de acabar ganando— y así, un total de 138 puntos de los 294 que ha puesto en juego en todo este tiempo —desde la Regional de Aficionados hasta el techo de la Segunda B—, un 46% del total, han ‘volado’ a través de los 23 empates y otras tantas derrotas firmadas tan solo en la competición regular; si se suman los otros torneos oficiales disputados por el conjunto albinegro (playoff de ascenso y Copa RFEF) las cifras de ‘pinchazos’ se elevan hasta las 26 tablas y las 25 derrotas.

En el seno del club blanquinegro son incapaces de dar con la tecla: ni los jugadores, ni las dimensiones ni el cambio en el estilo de juego han conseguido llevar al estadio Helmántico a ser el fortín que se pretende en cada inicio de temporada. El caso es que, retrotrayéndonos en el tiempo, el 22 de octubre del 2017 algo hizo clic: hasta esa fecha el, por entonces, Salmantino enlazaba desde su debut 21 choques sin perder (y tan solo había cedido 3 empates); sin embargo, ese día —en el que el entonces conjunto presidido por Carlos Martín utilizó por primera vez el escudo de la Unión— algo se rompió y ya nada volvió a ser igual. ¿Una especie de maldición? Lo cierto es que desde aquella fecha la racha más larga sin perder se dio el curso pasado (5); y tan solo valió para descender a Tercera.