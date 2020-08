Los jugadores de los conjuntos salmantinos no cobrarán hasta que no empiece la pretemporada

Si no trabajan (entrenar y jugar) no cobran. Los nuevos contratos de los futbolistas de los equipos salmantinos de Segunda División B están ya preparados para cualquier contingencia del coronavirus. Los clubes han estipulado con sus futbolistas que percibirán las cantidades acordadas una vez que comiencen la pretemporada y los meses de competición. Para ello hay diferentes fórmulas pero todas pasan por el hecho de que el balón ruede en el verde. Una de las opciones que más se está estilando es que acuerden una cantidad con un futbolista y que ese dinero se divida en los meses de competición y de pretemporada. Pero hasta que no se arranque de forma oficial no percibirían los futbolistas el dinero.

De este modo, un retraso en la competición no afectaría tanto a las arcas de los clubes en cuestión de fichas pero sí a los jugadores debido a que este tiempo en el que no están ni en pretemporada ni en competición no cobrarían. La indefinición del inicio de la competición por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pone en una situación complicada a muchos futbolistas de los equipos salmantinos ya que no tienen las grandes fichas de Primera y Segunda y si se alarga este parón del coronavirus empezarían a tener problemas para hacer frente a sus pagos.

Los clubes salmantinos han paralizado las pretemporadas ante la incertidumbre de cuándo comenzará la competición y la reunión entre la RFEF y las territoriales tampoco les aclaró mucho la situación. Así, el Unionistas en la tarde de este lunes dio al botón de ‘pausa’ al inicio de la pretemporada. “Tras recibir el comunicado de este mediodía de la RFEF, Unionistas de Salamanca ha decidido definitivamente aplazar de forma indefinida el inicio de la pretemporada”, indicó el club salmantino. “Una vez que las autoridades deportivas y sanitarias informen de los requisitos para empezar las competiciones, éstas sean autorizadas y haya una fecha firme de comienzo, el club trasladará a plantilla y cuerpo técnico, aficionados y medios de comunicación el nuevo planning de trabajo”, puntualizaba el club de Las Pistas.

El Salamanca también ha dejado en punto muerto ese aspecto. El entrenador argentino Sergio Egea estuvo el viernes y el sábado en Salamanca pero ante la situación de incertidumbre volvió a marcharse a la espera de que se concrete más cuándo podrán comenzar la pretemporada. Un mar de dudas para todos.