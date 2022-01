Los ex del Salamanca que amenazan al Madrid y al Barcelona este miércoles en Copa

El Barcelona visita esta tarde en Copa del Rey al Linares a las 19.30 horas y en sus filas se esconde una amenaza con pasado en el Salamanca. El delantero Hugo Díaz, que estuvo en el Salamanca en la campaña 2019-2020, donde hizo cinco dianas, es una de las referencias en ataque el conjunto andaluz.

“Para nosotros es ahora o nunca. No creo que nos volvamos a cruzar con el Barcelona y menos todavía con una crisis de resultados como están pasando ahora”, reconoce Hugo Díaz, que tras marcharse del Salamanca recaló en el Linares, donde el curso pasado fue la sensación con nueve goles y en este curso suma dos. “Con el nuevo formato todo es posible y es que a doble partido es imposible, pero a un solo encuentro hay opciones”, indica el delantero de Almodóvar del Río (Córdoba).

Hugo Díaz no entiende de rivalidades Madrid y Barça. “Desde pequeño mi padre me inculcó el gusto por el fútbol pero sin colores. En la época del Barcelona de Guardiola reconocía que eran muy superiores y con el Madrid de Zidane y de las Champions, si no hubiera fallecido, también lo hubiera elogiado. Por eso no tengo equipo de pequeño”, describe Hugo Díaz, que busca darle un susto al Barcelona esta noche.

El Real Madrid también tiene cita copera. Los de Ancelotti se medirán al Alcoyano, donde también milita un exdelantero del Salamanca como Ángel Sánchez. El de Palma estuvo solo la primera mitad de la temporada 2019-2020 y en el mercado de invierno se fue al Barakaldo. Ahora en el Alcoyano busca dar una campanada ante el Real Madrid a partir de las 21.30 horas.