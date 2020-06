Los equipos salmantinos de 2ª B, en cuadro ante la próxima temporada

Los clubes salmantinos en Segunda División B van teniendo más o menos claros sus proyectos deportivos de cara a la próxima temporada, aunque a día de hoy el Guijuelo tiene mucho más adelantado que el resto, aunque el Unionistas quiere terminar de resolver los que seguirán el año que viene y después lanzarse al mercado de fichajes. El Salamanca es que el más rezagado va sin entrenador todavía y sin fichajes.

En el Unionistas ya hay nueve futbolistas para la próxima campaña. Los de Las Pistas ya han hecho un fichaje, el del lateral derecho y central Antonio Marín, procedente del Ejea. Además, también ha comunicado que los futbolistas Carlos de la Nava, David Gallego, Piojo y Javi Navas han llegado a un acuerdo con el club para llevar a cabo una rebaja en sus respectivas fichas de cara a la temporada que viene. Los cuatro tenía contrato de cara a la próxima campaña pero el Unionistas castigado por los efectos del coronavirus les había pedido que se bajaran el sueldo para poder continuar. Antes ya habían aceptado está fórmula de crisis Dieguito y Aguilera, también con contrato.

El principal problema ahora en la agenda del nuevo director deportivo del Unionistas, el vallisoletano Diego Hernansanz, es el del extremo Álvaro Romero que tiene contrato pero la reducción de salario que le planteó el club no le ha gustado y pide más dinero para seguir. El futbolista andaluz considera que ha hecho una gran temporada y que su caché se ha elevado. El culebrón parece no tener fin y el jugador, con ofertas de varios clubes, no da su brazo a torcer ni tampoco Diego Hernansanz.

Arranca el Salamanca

El Salamanca, que comunicó las bajas de Ubis, Tirlea, Sotres, Hugo Díaz y Crespo, tiene todavía pendientes muchos aspectos claves en el diseño del próximo proyecto. En los próximos días ya se podrían empezar a dar los primeros pasos. El club lleva ya días sondeando el mercado nacional a nivel de jugadores y en el apartado del banquillo ya hubo un contacto entre Manuel Lovato y el argentino Sergio Egea.

Con contrato en vigor de cara a la próxima temporada tiene once futbolistas aunque hay algunas incógnitas como si subirán al primer equipo los mexicanos Sepúlveda, Monárrez y Javi Medina (este último ya no sería sub23 y no podría alternar filial y primer equipo). También Gio Navarro tiene contrato pero el Getafe B todavía no ha descartado su fichaje aunque no haya, de momento, acuerdo con el Salamanca. One pese a tener contrato tiene su futuro en el aire y futbolista y club podrían llegar a un acuerdo para dejarle salir este verano.

El Guijuelo lleva ventaja

El Guijuelo es el que más avanzado tiene el plan del próximo año y cuenta con 14 futbolistas aunque algunos de ellos que vuelven tras cesión podrían salir. La ronda de renovaciones ya ha finalizado y el club solo esperaría a Espina, aunque las diferencias económicas entre el delantero y el club siguen siendo lejanas y su salida podría ser un hecho tras el 30 de junio. Además, el regreso de Antonio Pino (Mérida) y la llegada de Abraham Pozo (Don Benito), dos nombres que adelantó el periodista leonés Ángel García Álvarez, podrían hacerse oficial en los próximos días y es que sus fichajes ya estarían cerrados.

Estas dos incorporaciones y las del centrocampista Kamal y el lateral Andrés serían las apuestas fuertes del Guijuelo mientras que a partir de ahora buscará más en el mercado de las cesiones y de los futbolistas sub23.

El mes de julio se viene con muchos fichajes por cerrar y es que la previsión es que los equipos en agosto comiencen la pretemporada.

Queda mucho verano por delante para la bueno y lo malo.