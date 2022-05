Los entrenadores salmantinos se ponen nota: “Tenemos buen nivel”

José Luis Martín Tapia tomó el relevo a Prudencio Martín con un objetivo claro: “Formación, formación y formación”. En sus manos no solo se amasan las próximas generaciones de técnicos charros, sino también el devenir de la base.

–¿Cómo valora el nivel de los entrenadores del fútbol salmantino de base?

–El nivel siempre ha sido alto; a nivel de rendimiento de entrenadores, ahí está el ascenso de Mario con el CD Guijuelo o la pelea de María Hernández con el Salamanca UDS; Antolín Gonzalo ha salido de aquí y él se siente parte de Salamanca, Gustavo está dando formación en Valladolid, Gabri es segundo técnico del Unionistas, y otros muchos que me dejó en el camino... Creo que el nivel es bueno. En los últimos años nos hemos dado cuenta que la formación es muy importante a nivel de entrenadores. Examen de delegado se hacen cientos cada campaña, pero cada vez más se dan cuenta que el título es importante: vas a tener entre tus manos a chavales en edad temprana, personas que son delicadas y a las que le vas a marcar en el futuro. Creo que la especialización que se viene dando es importante; los cursos de entrenadores aumentan. De hecho, hay muchos chicos que ven que esto puede pasar ser su hobby a ser su labor. Antiguamente el entrenador de fútbol no era ni pagado, se pensaba que para entrenar cualquiera podía valer y está comprobado que no es así, desde el punto de partida, que es que cuando dejas a tus hijos en manos de alguien lo que quieres es que tenga la mejor formación.

–Chicos como Bruno Iglesias o Carmen Álvarez, por poner dos ejemplos, han llegado a cotas altísimas teniendo como base nuestra cantera. Al margen de su talento, ¿cuánto influyen los técnicos que tuvieron en sus inicios?

–Influyen totalmente. Por estas categorías tienen que pasar todos. En Tercera, en Segunda y en Primera juegan los elegidos. Por cadetes pasan todos. Creo que no se puede esperar a llegar arriba para tener un entrenador con formación adecuada; de hecho, los mejores entrenadores deberían de estar en la base, el inicio es el que va a marcar el desarrollo del jugador. El que tiene que tener las capacidades para darle lo que necesita, es el entrenador. Si en ese puesto no hay una persona preparada puede verse truncada esa proyección. Este puesto no es una cuestión de voluntad, es cuestión de aptitud.

–¿Cuánto falta para que un entrenador criado en la base dé el salto al fútbol profesional?

–Es cierto que no hay un nombre de aquí en primera línea, pero hay que ser justos con nuestra trayectoria: Antolín Gonzalo ha estado en la élite, no como primer entrenador, pero ha sido parte activa tanto en la Selección como en el Real Madrid; Machín es formado es un exponente.

–El estilo de juego es una cuestión muy personal: ¿hay un patrón en este sentido en la base?

–Los modelos de juego de base, han cambiado como ha cambiado el fútbol profesional. Ahora todo es más intenso y se busca una mayor más calidad. Para tener un jugador de x características en la élite tenemos que ir formando ese jugador con las cualidades que la élite le va a pedir: velocidad, velocidad de reacción, mayor capacidad técnicas, mejores dotados tácticamente. Un jugador que llega a la élite tiene que llegar con unas dotes tácticas importantes, tienes que ser inteligente en el campo. Y ese es el modelo sobre el que tenemos que incidir.

–¿Los nuevos técnicos con qué ideas llegan: Guardiola, Klopp, Simeone, Ancelotti?

–Creo el fútbol base, más allá de un modelo de élite, creo que tiene que primar la formación. Un cadete o un juvenil es formación aún con la exigencia de los resultados, porque todo proceso educativo es selectivo. Los modelos de élite influyen en la base está claro. Y el modelo que más influye es el del equipo de referencia de la zona, eso en fútbol ya no lo tenemos como sí lo tiene el baloncesto con el Avenida. Más allá de esto, creo que no nos debemos dejar arrastrar: esto es formación y aquí hay que capacitar a los jugadores en un amplio rango de recursos y de aptitudes.

–¿Qué objetivos se marca el comité de entrenadores a corto y largo plazo?

–Los objetivos son que nuestro número de alumnos aumente por el requerimiento de una formación adecuada. Eso, y que una vez que inician el proceso se den cuenta de la importancia y que así continúen el proceso hasta el final. Que se sienta a gusto y que el jugador y sus familias también lo estén. Por esa vía va a crecer el fútbol base en Salamanca, por la de la satisfacción de todas las partes.