Los árbitros salmantinos pasan por el diván

La ‘resaca’ del primer parón en la historia en el fútbol base de Salamanca por “incidentes en la grada” —a través del protocolo ‘anti insultos’ de la RFEF, que tiene como misión blindar la figura del colegiado— trajo, para los árbitros, una sesión de psicología impulsada por el propio Colegio y llevada a cabo por Fabián Sainz, profesor de ‘Psicología, rendimiento y bienestar’ en el IES Abroad Salamanca. “Es algo que suele ser habitual, solemos hacer una o dos por temporada. En ella exponemos sus frustraciones, o aquello que más le preocupa, y cómo afrontarlo”, explica tras testar la moral de la ‘tropa’.

“¿Por qué nos insultan? Es como si quisieran que no estuviéramos en los partidos”, se llegan a cuestionar de manera velada como grupo el cuerpo de árbitros charro —que no va sobrado de efectivos—: “Es una pregunta fundamental. Todo el mundo tiene que tener en cuenta que los colegiados existen porque los equipos, entre ellos mismos, no son capaces de gestionar las infracciones de las normas del juego. Como no son capaces de hacerlo, los equipos, los jugadores, les pedimos que lo hagan. En el caso del Colegio de Salamanca, y más en estas categorías, los colegiados son generalmente gente muy joven, que a diferencia de lo que sucede con los equipos, para su desgracia, no pueden entrenar la aplicación de las normas del juego; ellos están aprendiendo en pleno partido. No respetar esto es no estar preparado para asistir a un evento deportivo, creo que es fundamental dar a los padres talleres de formación y sensibilización en este sentido”, expone el psicólogo deportivo.

“El error propio es a lo que más vueltas le dan”, expone Fabian Sáinz que afirma no haber detectado “miedo” a fallar en los colegiados salmantinos, sino “preocupación”: “A lo que más vueltas le dan son cosas muy humanas. Cómo gestionar el error es una de ellas; pero también cómo evitar que alguien desde la grada les haga perder el control del partido”, afirma antes de insistir: “Son preocupaciones, no miedo. Si fuera así la mayoría lo dejaría y no lo hacen. Ellos quieren hacerlo bien y se ocupan de mejorar y de crecer como colegiados”.