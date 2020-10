Lío entre el Móstoles y el Unionistas por la retransmisión del partido de Copa

El Móstoles-Unionistas de este domingo de la Copa RFEF llega con las espadas en todo lo alto, y no por rivalidad previa deportiva, que no la ha habido, sino por el choque entre los dos clubes por la retransmisión del partido, que finalmente no se podrá ver ni en directo ni en diferido. En relación a la no retransmisión del partido de este domingo (12:00 horas, en el campo El Soto) el Móstoles informa que su intención fue televisar el choque en directo, que mostraron su mejor disposición para poner los medios necesarios y que hasta ofreció la posibilidad de una emisión en diferido. Y pese a que el Unionistas mostró "gran interés": "En ningún momento pusieron sobre la mesa oferta alguna, por lo que ha resultado imposible ceder los derechos de retransmisión". En este sentido, el conjunto madrileño ofrecía la posibilidad de ceder los derechos televisivos gratis si se emitía a posteriori o un canon de 600 euros por el directo. "Lamentamos la falta de acuerdo", ha explicado el conjunto madrileño.