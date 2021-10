Liam Ayad, jugador del Salamanca: “Tenemos que trabajar en hacer más goles”

Liam Ayad -Vavoua (Costa de Marfil), 23 años- lleva tres años en España intentando cumplir su sueño de futbolista en el Viejo Continente y este verano aterrizó en el Salamanca. Con un español cada vez más claro el centrocampista explica que está muy cómodo en la ciudad y en el equipo. Pide paciencia a la afición y es que cree que el equipo acabará bien la temporada con el objetivo de subir a Segunda RFEF.

–Lo primero, sigue con molestias en la rodilla, ¿cómo se encuentra?

–Bien. No pude entrenar el miércoles, me dolía la rodilla de un golpe tras el partido del Llanera, cuando se me inflamó mucho.

–¿Qué tal estos primeros meses en el Salamanca?

–Muy bien. Lo que pasa es que somos un equipo con casi todos los jugadores nuevos y hemos necesitado tiempo para conocernos. Es un club muy grande y con una gran historia. Queremos hacer todo lo posible para subir a Primera RFEF al final de la temporada.

–El problema es la falta de gol...

–Tenemos que trabajar en hacer más goles pero el equipo tiene un bloque defensivo muy sólido y es muy importante solo haber encajado tres goles en ocho partidos. Ahora, trabajamos para que los goles a favor acaben llegando.

–Su objetivo será asentarse en el once titular de Antonio Calderón ...

–No, mi único objetivo es que el equipo gane partidos y poder ayudar a conseguirlo.

–¿Cómo dio el salto de Costa de Marfil a Europa para jugar al fútbol?

–Mi representante fue a mi país a hacer una captación de jugadores y me eligió. La prueba fue en Abidjan (capital económica de Costa de Marfil) en 2018. Me llevó al Extremadura y empecé con el filial aunque tenía contrato con el primer equipo. Después he estado cedido en el Ebro y en el Atlético Baleares hasta que he llegado a Salamanca.

–Ahora el Extremadura está pasándolo mal económicamente...

–Sí, antiguos compañeros me han comentado pero, como ya no estoy allí, no sé muy bien lo que está sucediendo. Solo sé que hay problemas con los salarios.

–¿Qué tal la afición del Salamanca y el Helmántico?

–Me gusta mucho. Entiendo que la afición quiera que lo hagamos mejor ya que ahora no estamos haciéndolo todo lo bien que ellos quieren. Es lógico. Yo solo quiero decirle a la afición que tenga paciencia con el equipo y es que somos conscientes de lo que tenemos que hacer para mejorar para estar arriba y luchar por ascender. Y para eso les necesitamos mucho a ellos y a su apoyo.