Lauris culmina la remontada (2-1)

El Salamanca Femenino se llevó los tres puntos tras remontar en la segunda parte. Esta victoria les da un respiro a las charras, que se mantienen en la mitad alta de la clasificación.

Les costó meterse en el partido a las de Sergio Mata, y más tras el gol de las burgalesas en el minuto 2 debido a un fallo de la defensa local, que Elisa no dudó en aprovechar. Las oportunidades no pararon de llegar por parte de las visitantes, pero el Salamanca también creó peligro las pocas veces que llegó en la primera parte, primero con un centro de Luci cerrado que acabó en el larguero y después con una contra en la que Lama se la pasó a Lauris en el pico del área, esta encaraba, pero no cogió el rumbo deseado. Tore, la delantera visitante, quiso poner más distancia en el marcador, llegando su ocasión el minuto 30, cuando se plantó ella sola frente a Gema, aunque el balón acabó fuera.

Sin embargo, las charras cambiaron el ‘chip’ en el descanso y estuvieron muy activas en la segunda mitad. Tuvieron reiteradas oportunidades de marcar, pero los nervios impidieron aprovecharlas. Fue Lauris la que desde la frontal chutó a portería e hizo crecer la esperanza de que podían remontar el partido, y fue minutos después, en el 74, cuando Luna sorteó a la defensa y lanzó un tiro cruzado que supuso el 1-1. El tanto pareció cargar de nuevo las pilas de las salmantinas, y Lauris en el minuto 86 le dio los tres puntos a su equipo con un disparo que acabó en el fondo de la red tras una disputa en el punto de penalti.