Las mejores imágenes del ambiente en Las Pistas

El colegiado Melero López señaló el inicio del encuentro entre el Unionistas y el Real Madrid a las 21.00 horas pero el realidad el partido había comenzado muchas horas antes para muchos. A eso de las 13.00 horas ya estaban los primeros aficionados en la puerta del recinto del Helmántico. Antonio y Elena, socios del Unionistas, hacían guardia para ser los primeros. No era para menos porque tenía premio. Las entradas no estaban numeradas, por lo que el orden de llegada daba prioridad para conseguir la mejor ubicación para vivir el partido del año, de la década, del siglo... de la historia del Unionistas. A medida que pasaban las horas, la cola se convertía en kilométrica en dirección a Salamanca. Hasta que a las 19:00 horas se abrieron las puertas y los aficionados pasaban el primer control. Unos metros hasta llegar a Las Pistas y ahora, control de entradas. Estaba todo medido. Y una vez dentro de Las Pistas, ¿dónde me pongo? De pie, en la tribuna techada, con la grada de animación, o en el anillo que rodea las pistas de atletismo, a cielo abierto, durante varias horas. La mayoría lo llevaba decidido de casa, a tenor de la rapidez con la que se completaron las localidades.

La temperatura media durante el encuentro rondó los 2ºC, pero la pasión superaba cualquier atisbo de frío. Con la localización elegida ya solo tocaba disfrutar. ¡Qué alto es Courtois! ¡Vinicius no ha pasado tanto frío en si vida!... eran algunos comentarios. Ya de corto y con el “a por ellos” de banda sonora arrancó el choque. Con recado incluido para el alcalde: “¿Dónde está el alcalde?”, se escuchó. Hasta que llegó el minuto 23 más especial de la historia del Unionistas. Bufandas extendidas y el himno de la Unión Deportiva Salamanca a capela con la expedición blanca alucinando en colores.