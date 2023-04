Las cuentas del Salamanca UDS para lo que resta de temporada

La plantilla del Salamanca UDS se volvió a ver las caras face to face con el tándem Chiapas-Dueñas, tras la conversación larga y tendida que mantuvieron —duró cerca de tres cuartos de hora— el pasado domingo tras empatar con la Arandina en el estadio Helmántico. “Todo el mundo ha vuelto con ganas”, explican desde el interior del vestuario las partes a este diario. “El día de descanso nos ha venido muy bien a todos para reflexionar, descansar. Se nota que la máxima ilusión sigue intacta”, apunta Miguelito, lateral derecho indiscutible para el técnico mexicano. “La charla era necesaria. Porque el sabor general que quedó es agridulce por la situación que se dio en el partido y porque veníamos de tres semanas sin ganar. Es normal que los entrenadores hablen con sus jugadores y que nosotros también expusiéramos nuestros puntos de vista. Eso fue lo que pasó. Todos estamos de acuerdo en que hay que dar un paso más en ciertas circunstancias del partido, y en que tenemos que la concentración es algo que no se puede perder, porque hay una tendencia en el equipo a repetir los errores una semana detrás de otra y eso nos va mermando”, explica el lateral malagueño, antes de recuperar el optimismo por las cuentas para el playoff: “Todo depende de nosotros”, recuerda.

Aunque lo cierto es que el equipo esté calcando paso a paso lo que sucedió en la primera vuelta, y que llevó a la destitución de María Hernández: “Yo eso no lo viví en primera persona; pero sí sé lo que paso, evidentemente. Es verdad que no es fácil de asimilar cuatro semanas así. Yo personalmente pienso que el equipo se va a reponer y vamos a tratar de reponernos cuanto antes. Empezando por el choque de este fin de semana frente a la Ponferradina B. Tenemos tres finales vitales para lograr el objetivo del playoff, que es algo de lo que yo no quiero hablar por mucho que sea lo marcado. Hay que recuperar la moral con estos partidos a corto plazo, porque no va ser fácil, y la manera de sacarla adelante es todos juntos: tenemos plantilla y equipo para darle la vuelta a esta situación”, que es una frase acuñada por el propio vestuario, pese a que los resultados luego les contradigan: “En serio, tenemos una plantilla con mucha calidad futbolística, pero también humana. Somos una familia en el vestuario. Veo al equipo con alma y espíritu, lo veo que está unido, que es lo más difícil en el fútbol. El equipo sufre que al final se nos vayan partidos por detalles, por falta de concentración o por la presión, que no es que tengamos que tener mucha, pero está ahí. Por eso nos tenemos que recordar que todo sigue dependiendo de nosotros, y eso es importante”.