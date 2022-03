Las cuentas de la permanencia del Salamanca

El entrenador del Salamanca, María Hernández, quiere ir partido a partido y huye de hacer cuentas para la permanencia, pero es que las posibilidades de mantener la categoría del cuadro salmantino tienen unas cifras aproximadas. La salvación matemática en Segunda RFEF ronda los 41-42 puntos al final de temporada, cuentas que aparecen en varios despachos de clubes de la Liga. El Salamanca tiene en su casillero de puntos a favor un total de 25 y tiene por delante 11 jornadas por disputar. Es decir, de los 33 puntos en juego los de María Hernández deberían cosechar al menos la mitad para poder evitar el descenso a Tercera RFEF o el hecho de tener que jugársela en el playout de descenso. Esa fase de la permanencia la jugarán los cuatro peores clasificados en el puesto 13 de los cinco grupos de Segunda RFEF. Se medirán en una eliminatoria a partido único en un campo neutral que designará la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El calendario del club del Helmántico tiene de todo, desde enfrentamientos contra rivales directos por la salvación hasta verse las caras con el líder y el resto de cocos del grupo I de Segunda RFEF.

Todo empieza este miércoles a las 19.00 horas en la visita a un Bergantiños que está en puestos de playoff de ascenso. Es recuperar el partido aplazado por el coronavirus que todavía tiene el Salamanca. La previsión apunta a que el estadio Helmántico jugará un rol decisivo en el reto de eludir el descenso. De los 11 partidos pendientes, seis se jugarán en la carretera de Zamora.

O será en el Helmántico, o no será. Los de María Hernández tienen que recibir en casa al Coruxo, Arosa, Ceares y Cristo Atlético, cuatro citas que sobre el papel deben ser choques en los que el Salamanca no falle. También pasarán por el Helmántico dos equipos de playoff de ascenso como Compostela y Navalcarnero, dos fechas complicadas pero en las que es necesario sumar algo positivo. Lejos de Salamanca, todo es más difícil, pero es que además al equipo de María Hernández le queda visitar a Langreo y Avilés, de la zona media de la tabla, pero también al líder, Unión Adarve, y al segundo clasificado, el Pontevedra. Evidentemente, la meta es conseguir los tres puntos en cada partido, pero no está de más analizar qué es lo que queda en busca de la permanencia. Según sensaciones, unos lo verán lejos y otros muy lejos.