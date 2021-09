Las claves del Leganés B - Salamanca UDS de este sábado

El Salamanca tiene este sábado a las 17.00 horas una prueba para medir sus aspiraciones ligueras en este inicio de competición. Los de Antonio Calderón visitan al Leganés B en su primera salida de la temporada. Tras la victoria ante el Móstoles en el estadio Helmántico en la jornada inaugural, los salmantinos tienen una buena oportunidad de poder sumar fuera de casa una victoria para dar un golpe encima de la mesa en este arranque de la Segunda RFEF.

El Leganés B es un filial que procede de Tercera División tras el ascenso que consiguieron los pepineros meses atrás. No obstante, el conjunto dirigido por Carlos Martínez no deja de ser un segundo equipo de un club de Segunda División y que tiene mucha calidad en sus filas y proyectos de grandes jugadores. Los madrileños, pese a ser un equipo recién ascendido, no notaron el cambio de categoría en la primera jornada de Liga cuando se llevaron los tres puntos de su visita al Ceares sin mayor complicación. Borona en el minuto 18 adelantó a los de Leganés, mientras que en el segundo tiempo puso la puntilla Rivas.

El encuentro se juega en uno de los campos de las Instalaciones Deportivas de Butarque y cuenta con una tribuna para la afición. No se espera un ambiente muy hostil el conjunto entrenado por Antonio Calderón en el choque de este sábado.

En los prolegómenos del encuentro se disiparán algunas dudas que sobrevuelan el once inicial de Antonio Calderón. Con la ausencia del central Arencibia, que no ha entrenado por molestias físicas en los últimos días, la presencia de Kristian parece más que evidente y todo apunta que volverá a formar dupla de centrales con Murua.



Otra de las dudas es cómo se configurará el centro del campo, donde también tiene muchas variantes el técnico gaditano. Una de las opciones que más peso toma para hoy es la de Hugo Díaz por delante de la defensa con Benito y Amaro más adelantados. Por la condición de local del Leganés B y por su perfil de equipo filial se espera que los pepinero quieran el protagonismo de la pelota, pero el Salamanca también peleará por la bola, por lo que se espera una bonita pugna en ese sentido.