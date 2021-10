Las alineaciones del Unionistas: Marín y diez más

Antonio Marín —1996, Benalúa (Granada)— entró en los Anexos de José Zorrilla dentro de dos tops en la historia del club: es el jugador número 15 con más partidos desde que el conjunto del Reina Sofía aterrizara hace cuatro temporadas en la tercera categoría del fútbol español, y el número 10 en minutos. El caso es que da igual si el entrenador se llama Hernán Pérez o Dani Mori. Siempre juega: Marín y diez más. Los números cantan: de 30 partidos que ha disputado el club desde que fichó, 30 ha disputado. Y 26 de ellos de manera íntegra. “Lo justo y lo mejor para el equipo es que uno de el cien por cien, todo lo que tiene, y yo es lo que hago siempre”, apunta el lateral granadino sobre su condición de ‘intocable’.

Si la pasada campaña no hubo quien le tosiera la llegada de Mier le ha puesto en un brete: “Creo que es positivo tener una competencia como él. Esa competitividad nos hace crecer a todos”, señala Marín, que pese a su buena campaña no dudó cuando el club —Morí y Toni García— le llamó: “Estaba abierto a todo y tranquilo en ese sentido, pero cuando me llamó el club ni me lo pensé”, afirma.

Las diferencias entre la primera y la segunda temporada las ve claras: “Creo que eran grupos similares, esta temporada ganamos en plantilla porque veo que tenemos más fondo de armario. Lo dice el míster constantemente el que no esté al cien por cien sale. Puede entrar y salir cualquiera”, dice Marín que luego pone los paralelismos sobre el tapete: “El vestuario vuelve a ser espectacular y eso construye todo lo que luego conseguimos en el campo”, explica el indiscutible defensa granadino.