Larrazabal y Cortés tiran de la manta de los impagos en el Salamanca UDS

Los técnicos del primer equipo y del filial el Salamanca UDS, Aitor Larrazabal y Pablo Cortés, han destapado la ‘caja de los truenos’: “No es agradable que haya impagos”, reconoció el técnico vasco en plenas entrañas del estadio Helmántico. Su afirmación recorrió el coliseo albinegro de cabo a rabo: desde el vestuario hasta las oficinas. El ‘bloqueo económico’ que revoloteaba sobre el ambiente en las últimas jornadas, al descubierto: “Cuando ocurren estos desajustes en un club, pueden alterar su dinámica. Sé que en nuestro grupo hay más clubes en esta situación y siguen compitiendo. Hay que afrontarlo como otro reto. No es agradable, pero en muy pocos días todo va a estar al día, nos han prometido. Esto que nos está pasando no nos puede condicionar para dar la mejor versión”, ahondó en la situación económica de la plantilla el técnico.

Abierto el ‘fuego’, Larrazabal fue soltando pinceladas sin poner cifras sobre la mesa: el club, cuestionado por esta situación, apunta que se trata de “un mes” y que es en lo que se está trabajando “ahora”. “Desde fuera es cierto que tienes una sensación y cuando entras tienes otra diferente, no voy a decir que mejor o peor. Atisbas ciertos matices, y dentro ves otro tipo de circunstancias y comportamientos. Eso es lo que ocurre en el día a día y el aprendizaje de cada individuo diariamente. Cuando vas ganando todo es más llevadero y ahora hay que sacar la otra versión, la de la rabia, el coraje y el orgullo para darle la vuelta”, describe el funcionamiento del Salamanca UDS. ¿El bloqueo económico es el motivo por el que no llegan refuerzos? “Son circustancias que se dan. Pero también en otros sitios; esto no debe alterar en demasía. Tengo ilusión en que los jugadores que puedan venir sean determinantes”, apuntó.

A Pablo Cortés la pregunta le vino dada: “Larrazabal reconoce los impagos”: “¿Ha dicho que hay impagos?”, preguntó. “Hay una situación complicada del club, estamos atravesando todos esa situación y por eso decía que hay que dar mucho valor a lo que se está produciendo. Muchos de los jugadores nunca han vivido esto porque son muy jóvenes y el club nos ha dicho que se va a solucionar todo este mes. Espero que sea así, que cumplan con la palabra”.