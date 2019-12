Larrazabal pule a Altube

“¡Bien Altube!”, le gritó Larrazabal al punta vallisoletano del filial en un momento dado del entrenamiento de este miércoles en el ‘anexo’. No es nada nuevo, pues el técnico vasco desde que tomó las riendas del Salamanca UDS tiene puestos sus ojos en la progresión del ‘9’.

“Estoy muy agradecido a Trejo a Cortés y a Dueñas, y ahora a Larrazabal, que es verdad que es con el que más he jugado (46 minutos). Desde que ha llegado se preocupa mucho por mí, me transmite confianza, me dice que sea yo mismo en el campo, que saque la personalidad que tengo. Me ha dado esa confianza y la tengo que devolver con trabajo, estoy preparado para que me diga que me quedo desconvocado o que soy titular”, apunta el joven punta que aterrizó este verano en la disciplina blanquinegra: “La llamada del Salamanca fue muy especial porque mi padre es de aquí. Nunca pensé que el primer equipo iba a contar tanto conmigo desde el inicio”.