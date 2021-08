La transformación de Kristian, la sensación de la defensa del Salamanca UDS

Kristian Álvarez [29 años] ha sido la sorpresa de la pretemporada. En primer lugar, porque en ninguna quiniela entraba que el central azteca pudiera continuar una temporada más —y ya van tres— en el Salamanca UDS, y sin embargo ahí sigue. Y, en segundo, porque el Kristian de esta tercera campaña en el estadio Helmántico en nada se parece al de las dos temporadas anteriores: “Está irreconocible”, aseguran antiguos compañeros de vestuario que se reencontrado con él —y con el club— esta pretemporada. A todo eso suma ser el segundo pichichi del equipo esta pretemporada con sus 2 tantos, tras Iban Ribeiro...

“Desde que renové he tenido que escuchar muchos por qué de todo mundo. No solo en la afición sino también en mi propia familia, me dicen ‘¿Pero qué necesidad tienes?’. Esa pregunta me hace gracia: si sigo es porque yo confío, el club también y el míster también. Cuando decidí venir a Salamanca lo hice como reto y ese reto no lo he cumplido, desgraciadamente. El reto es lo que me motiva, el resto me da igual, incluido el dinero, no me quedo por él. Me quedo porque tengo ambición personal y no lo voy a ocultar, también familiar. Este club me ha marcado y esta ciudad nos gusta”, afirma en una larga respuesta del central mexicano, que este curso, más que nunca, se ha cargado de galones. Y la manera de hacerlo ha sido con mucho trabajo durante las vacaciones: “Este verano me he quitado muchas mochilas que llevaba encima. Y eso se ha traducido en cómo estoy ahora, estoy más seguro y centrado que nunca en este club. Tengo una buena vibra que me dice que esta temporada, por cómo se está trabajando, nos van a salir las cosas bien. Veo a la gente joven del vestuario el hambre que tiene y eso me motiva, a mí me han rejuvenecido. Tengo el hambre de cuando tenía esos 24 años”, afirma el central, que acto seguido no tiene en reparos en señalar los lastres que le torcieron la pasada temporada: “Tuve que cargar con muy malas cosas, con sensaciones que me hacían muy cuesta arriba a todo. Afortunadamente este verano he podido volver a México y zanjar toda esa angustia que tenía.

Lo más importante para mí era zanjar esa sensación de cuenta pendiente con mi mamá, que en paz descanse, y después el deber de reencontrarme con la familia y con mis compadres. Ese vacío afectivo que tenía lo he liberado y me siento pleno en todos los sentidos”, se abre en canal. Y abierto continúa para marcar la huella que le gustaría dejar en el Salamanca UDS: “No quiero que se me recuerde como un tipo duro, quiero que se me recuerde por ser honesto y entregado a este gran club”. Dicho esto, Kristian pone incluso nombres a los que seguir para lograrlo: “El míster, por ejemplo, él se ha ganado el respeto de la gente por su exigencia y por su trabajo. Me gusta cuando la gente mayor me habla con ese cariño, eso es todo un premio”, afirma.

Con Calderón cierra la transformación veraniega: “Tiene un trato humano que es tal cuál me lo habían contado. Es responsable e intenso en el trabajo, y habla claro: a la gente joven le ha dicho que están ante una oportunidad única y la tienen que aprovechar. Esa aspiración a más a mí me encanta. Todo eso hizo que se ganara el respeto de todos”, concluye.