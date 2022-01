La primera vuelta del Unionistas, de chapó

El Unionistas lo ha vuelto a hacer. El cuadro salmantino, tras su sorprendente y brillante campaña del curso pasado, ha vuelto a conseguir firmar una primera vuelta de ensueño colocándose en el tercer puesto solo superado por el Deportivo de la Coruña y el Racing de Santander. Son palabras mayores. Las claves son muchas, pero se pueden resumir en la seguridad de Salva de la Cruz bajo palos, la explosión goleadora de Salinas, la combinación de poli bueno y poli malo con Acosta y Nespral en la medular y las múltiples alternativas que hay en la faceta ofensiva.

En cuanto a minutos, nueve jugadores configuran el club de los 1.000 minutos, destacando Salva de la Cruz y Ramiro Mayor, que lo han jugado absolutamente todo. De cara a puerta, hasta once futbolistas distintos han festejado goles con el Unionistas, lo que pone de manifiesto que el conjunto de Dani Mori no depende de nadie. Eso sí, llama la atención la irrupción goleadora de un lateral izquierdo como Salinas, que comparte el título de máximo goleador del cuadro del Reina Sofía junto con Espina, ambos con cinco dianas. Cris Montes suma cuatro, al igual que un De Miguel que ha reivindicado con tantos clave, como el que marcó el domingo para tumbar al Rayo Majadahonda, que no es un jugador secundario.

También es importante cuándo marca el Unionistas. O lo hace con un arranque de partido fulgurante o se espera a la recta final para hacer bueno el lema de nunca dejes de creer. Así, en los primeros 15 minutos de partido ha anotado seis dianas, mientras que del minuto 16 al 30 ha marcado en siete ocasiones. Esta cifra se repite en la franja que va desde el minuto 76 al final del encuentro.

La idea sigue siendo la misma que la de la temporada pasada. Es decir, solidez defensiva y no conceder mucho para después mover el árbol arriba con insistencia para que las manzanas que caigan materializarlas en goles. Ese dinamismo arriba lo está consiguiendo con bandas de mucha velocidad y desborde con Rayco, Íñigo Muñoz y Montes y con el comando de los altos con Carlos de la Nava, Espina y el sorprendente De Miguel.

Encontrar peros a este Unionistas en esta primera vuelta es complicado y por señalar alguno es esa racha de nueve empates consecutivos. Pero ante esta situación, la pregunta que aparece es dónde estaría el cuadro salmantino si no se hubiera dejado tantos puntos en esos meses.