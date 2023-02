La postura del Unionistas en el ‘lío’ de la Primera Federación

La continuidad de la Primera Federación, tercer escalón del fútbol nacional, está en peligro . Las discrepancias entre los clubes y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre el nuevo modelo de la competición son la causa por la que esta Liga, con tan solo dos años de antigüedad, tendría fecha de caducidad. Según informa el diario AS, la RFEF estaría sopesando volver al cambiar el modelo después de que no hayan dado sus frutos los esfuerzos por crear un tercer escalón del fútbol español más ‘profesionalizado’.

“Nos presentaron dos modelos. En uno que no se daban ayudas a los clubes y había cierta libertad para gestionar los recursos, mientras que en el otro nos hablaban de un control económico, pero no especifican nada. Nosotros no podemos firmar sin saber cómo va a ser ni qué medidas se van a aplicar”, explica Roberto Pescador, el mismo que pone de manifiesto que muchos clubes, incluido el Unionistas, tampoco están por la labor de aceptar que en caso de que no haya acuerdo con la AFE sea la RFEF la que haga de árbitro. Además, Pescador, detalla que no están de acuerdo en la propuesta de la RFEF de limitar el cómo venden los clubes sus activos comerciales y los derechos televisión.

Roberto Pescador reconoce que las posturas entre los clubes y la RFEF distan del acuerdo, pero sostiene que habiendo voluntad se podría desbloquear la situación. “Hablando se podrían acercar posturas y es que todos queremos lo mejor para la competición”, apuntaló el vicepresidente del conjunto salmantino.

Pescador es el portavoz del club salmantino en la cruzada para exigir un control económico que limite los presupuestos desorbitados de algunos clubes que después tienen problemas de pago a sus jugadores, algo que desvirtúa la competición al no contar todos los equipos con las mismas normas. Hay que recordar que el club salmantino año tras año cierra sus ejercicios económicos con deuda cero.