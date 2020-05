La posible venta del Salamanca vuelve a sobrevolar en el ambiente

El futuro del Salamanca ahora mismo es incierto ya que la idea de una posible venta mantiene al club parado a la espera de acontecimientos. El empresario mexicano Manuel Lovato, presidente y ‘dueño’, en las últimas semanas insiste en que su intención es no vender pero se muestra por la labor de escuchar ofrecimientos de grupos de inversión para hacerse con el Salamanca. Es más, Lovato ha dado orden a los trabajadores del club que no están en el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y que están llevando el día a día del club ahora que no hagan ningún movimiento ‘trascendente’ que esté relacionado con la próxima temporada para no interferir en una posible operación de venta en las próximas semanas. Incluso, a Carlos Valverde, nuevo coordinador de la cantera, le avisaron antes de contratarle de que se puede dar una venta a corto plazo.

El Salamanca había adoptado una postura de ‘pausa’ ante renovaciones y fichajes a la hora de diseñar el próximo proyecto a la espera de conocer más detalles de la configuración de la próxima temporada, pero es que además a esa postura se suma que la opción de la venta no está descartada en estos momentos.

En el mundillo del fútbol español la idea de que Manuel Lovato ya no fuera tan tajante en no vender y hubiera pasado a ‘escuchar’ ofertas, como reconoció el presidente institucional, Ulises Zurita, en este diario semanas atrás, ha provocado que grupos de inversión con más o menos intención hayan preguntado por la situación del Salamanca.

Hay que recordar que el grupo Rodero ya intentó la compra del club hace un año y en el último momento cuando el acuerdo parecía total Manuel Lovato decidió no vender. El interés del grupo Rodero por el Salamanca durante la temporada ha continuado puesto que el grupo de inversión ha tomado una postura de ‘seguimiento’ del club por si acaso. También en los últimos meses ha habido interés de un empresario mexicano relacionado con el mundo del fútbol y otros grupos españoles han preguntado precio. El futuro incierto reina en el club ahora mismo y el grupo de trabajo de Lovato espera nuevas órdenes.