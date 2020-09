El caso Piojo va para largo. El entrenador del Unionistas Hernán Pérez reconoció que desde su llegada ya le transmitió a Piojo que no contaba con él. “La decisión está tomada desde el primer día que llegué aquí y delante del director deportivo (Diego Hernansanz). Y además antes de empezar a entrenar, delante del director deportivo y del segundo entrenador, se le vuelve a comunicar al jugador que no contamos con él”, explicó Hernán Pérez.

El técnico asturiano llegó a mediados de junio y desde entonces no ha habido movimiento en la salida del lateral derecho salmantino. El propio presidente Miguel Ángel Sandoval reconocía que no había ofertas por él y eso que el club le daría la carta de libertad si encuentra equipo o incluso pagaría parte de su ficha en una cesión para que no perdiera dinero.

La situación va para largo ya que a pesar de que todos los estamentos del club ya han manifestado públicamente que Piojo está fuera del club el jugador deberá incorporarse este miércoles a los entrenamientos y es que “sigue siendo jugador del Unionistas a todos los efectos”, recordaba Sandoval.

Además, el ya excapitán del Unionistas ya sabe quién le sucederá como portador del brazalete y es que el técnico Hernán Pérez confirmó que será el extremo Javi Navas el que sustituya al salmantino en el puesto de capitán. Carlos de la Nava será el segundo capitán y saldrán uno o dos más jugadores con ese rango de una votación del vestuario.

Piojo llegó en el verano 2017 presentado como fichaje estrella en una asamblea de socios pero ahora su salida no tendrá nada de glamour.