La idea de Maté para el fútbol: “Crear una Segunda B élite que estuviera entre 2ª y la actual 2ªB”

Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol (FCyLF), confirma que la finalización de la temporada en Segunda B y en Tercera va a ser un hecho pero matiza que lo que falta por determinar es si habrá o no descensos. Apuesta por aprovechar la situación para reestructurar las competiciones para que la Segunda B tenga medios y sea más ‘potente’.

Tras la propuesta de la RFEF de dar por acabada la temporada en Segunda B y Tercera, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora?

Ya nos hemos reunido con los clubes de Castilla y León y hemos escuchado sus impresiones al respecto. La próxima semana serán las territoriales las que se posiciones y después se llevará una propuesta a la comisión delegada. Tendremos que llegar a un acuerdo las territoriales para llevar un proyecto en firme a la comisión delegada y que después sea aprobado en la Asamblea.

Les vino a decir a los clubes que no se miren al ombligo y que piensen en el bien común...

Sí, pero por lo que he visto por ahí siguen pensando solo en sus intereses. En parte, les comprendo y es que los que están en descenso no quieren que hay descenso, los que están arriba no quieren que se modifique el sistema de playoff de ascenso y que les perjudique. Cada uno tiene sus peculiaridades.

¿Cómo van a ser esas fases de ascenso?

En Segunda B los 16 clasificados entrarán en un sorteo y los partidos se jugarán en una o dos sedes en el norte de España por el clima y para evitar el calor del sur. En Tercera el primero de cada grupo jugará con el cuarto y el segundo y el tercero entre ellos y en la final se jugarán un puesto de ascenso. Aquí los trayectos no serían tan largos y podrían ser en una sede pero en dos fines de semana diferentes. Uno para las semifinales y otro para la final.

¿Cree que con la situación de incertidumbre y los múltiples escenarios que se plantean en las territoriales habrá acuerdo la próxima semana para apoyar esta propuesta de la RFEF?

Un acuerdo en todo no se va a producir pero tendremos que llegar a un consenso de una mayoría. Lo que está claro es que la Segunda B y la Tercera se van a dar por finalizadas, lo único que habrá que esperar es en qué formato y en qué condiciones y determinar la situación de los descensos.

¿Cree que deberían darse descensos o no?

Yo aprovecharía para reestructurar las competiciones y hacer una Segunda B más fuerte y fijarnos detenidamente lo que están haciendo otros países europeos con su fútbol no profesional.

Habla de una Segunda B de élite que estuviera entre la actual Segunda B y la Segunda...

Sí, ya se habló de ello y se llegó a un acuerdo para ello pero ha quedado en el olvido. Es muy triste que una competición como la Segunda B, la tercera de un fútbol español que es uno de los más potentes del Mundo, no tenga medios para acabar la temporada por una circunstancia como esta. Eso lo tenemos que cambiar y ahora es el momento.

Y las categorías inferiores desde Regional a prebenjamines...

No podemos tomar una decisión en eso sin no sabemos todavía cómo va a solucionarse lo de Segunda B y Tercera pero irá en la misma dirección cuando se apruebe un modelo en estas competiciones.