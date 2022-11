La guardia pretoriana de María Hernández en el Salamanca

El Salamanca suma ya nueve partidos en este arranque de competición en el grupo VIII de Tercera Federación y parece que el técnico María Hernández va teniendo claro su once inicial. En portería ya no queda nada de las dudas que se generaron en el inicio de competición con Miguel del Río. El meta suma nueve titularidades y lo ha jugado todo en las nueve jornadas disputadas. Ya no hay debate.

En la línea defensiva, en el centro de la zaga, Pablo de Castro y Fabio, con ocho titularidades, son los centrales titulares. En el lateral izquierdo, Souley es un muy fijo con ocho fotos en el once inicial. El único día que no salió de inicio, en el Alfonso San Casto ante el Santa Marta, María Hernández tuvo que sacarlo en el descanso tras la mala experiencia de los primeros 45 minutos sin él en el costado izquierdo. En la derecha Gustavo, tras superar su lesión, se ha hecho con un hueco de titular en el carril del ‘2’.

En el centro del campo, Peli es uno de los hombres de confianza de María Hernández y es que ha jugado todos los partidos de titular. Amaro suma ocho titularidades y es que no salió de inicio en Los Dominicos en el encuentro ante La Virgen del Camino. Diego Benito, el ‘10’ de este Salamanca, se ha perdido un partido por sanción y varios por lesión y aunque sería un fijo en el once de salida del conjunto salmantino, solo ha jugado cuatro de las nueve jornadas de titular.

En las bandas hay tres favoritos para dos puestos. Franco, Marc Padilla y Alvarito han jugado siete veces desde el minuto, aunque en el caso de este último en varias ocasiones lo ha hecho como interior cuajando buenas actuaciones.

Por último, en la batalla por ser el nueve del Salamanca hay más competencia, debido a que Joel empezó siendo el responsable de esa faceta, aunque después Gabri Salazar a base de goles se ha hecho con esa condición. Desde el banquillo, si hay algo que sucede casi todos los partidos es que Mati y Poveda salen en la segunda mitad. El centrocampista salmantino ha saltado al campo con el partido empezado en siete de los nueve encuentros de Liga, mientras que en el caso de Poveda la cifra está en seis.