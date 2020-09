La gran diferencia entre el jugador del Salamanca Ohemeng y el ‘mítico’ Owusu

Ernest Ohemeng (Accra, Ghana, 24 años) emprendió un viaje a Europa hace 8 años con pocas certidumbres y con la única ilusión de triunfar en el mundo del fútbol. Ahora intentará en el Salamanca hacer un gran papel para seguir en su escalada en el balompié europeo. Lo primero que ha demostrado ha sido un grado alto de responsabilidad y de compromiso. Cuando rescindió su contrato con el Mirandés este verano Ernest Ohemeng decidió no viajar a Ghana a ver a su familia por dos motivos bien marcados. Por un lado, no quería suponer ningún riesgo de contagio a sus familiares, mientras que por el otro no estaba dispuesto a verse ‘bloqueado’ en su país por la situación del coronavirus y exponerse a quedarse unos meses allí sin poder incorporarse al Salamanca. Hay que recordar que un exjugador del Salamanca, como Owusu, sin pandemia de por medio protagonizó muchos problemas en su regreso desde Ghana tras jugar con su selección.

Ernest Ohemeng con 16 años dejó la capital de Ghana, Accra, para trasladarse a Oporto tras fichar por el Rio Ave. Junto a él también iba en ese viaje su amigo Emmanuel Okyere Boateng, jugador ahora del Levante en Primera División. Los dos jóvenes deslumbraron en el Río Ave juvenil, consiguiendo el campeonato portugués de esa categoría y fueron elegidos los dos mejores juveniles del fútbol luso esa temporada.

Ambos recalaron en el Moreirense de Primera División de Portugal pero Boateng en la campaña 2017-2018 acabó fichando por el Levante y Ernest la siguiente campaña firmó por el Mirandés en Segunda B donde consiguió el ascenso y la pasada campaña jugó en Segunda.

Su adaptación evoluciona favorablemente aunque tiene todavía problemas con el idioma. Entiende el español pero después se expresa en un ‘portuñol’ (mezcla de portugués y español) poco fluido.

En los primeros partidos amistosos del Salamanca se le ve que en su banda izquierda tiene dinamita y es que encara, se va por velocidad y atesora un desesquilibrio que encaja a la perfección en la idea de Egea. Precisamente, el argentino en campañas anteriores cuando estaba en el Oviedo ya se había fijado en él y ahora está encantado de tenerle en el proyecto del Salamanca 2020-2021. Algunos lo comparan con Owusu por ser también de Ghana y extremo pero, de momento, tiene más cabeza y está más centrado.