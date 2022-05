¿La ‘fórmula Ibiza’ para cambiar el césped del Reina Sofía?

No es la primera vez ni será la última, por el gran celo con el que la Real Federación de Fútbol vela para el cumplimiento de sus normas, en la que un club y un Consistorio se vean ante la espada y la pared: o cambio de césped artificial o natural o imposible el ascenso (o, en su caso, descenso); o torres de luz con una potencia superior a 600 luxes o imposible; o capacidad para más de 4.000 espectadores o...

En este tremendo lío por el que el Unionistas y el Consistorio de Salamanca han visto enfrentadas sus posturas, el ejemplo de lo que pasó el pasado verano entre el ayuntamiento de Ibiza y la UD Ibiza alumbra algo de luz. Al conjunto balear el feudo municipal de Can Misses no le valía para Segunda División: el césped era artificial, faltaban gradas, la luz era deficitaria... Y en tres meses de obras (de junio a agosto) el campo se transformó de manera radical para que la UD Ibizia pudiera ascender al fútbol profesional. ¿Cómo se hizo? En ese caso club y Consistorio caminaron de la mano “desde un año antes” —y no con escasos días de margen de maniobra como sucede en el supuesto del Reina Sofía— para abordar esa transformación, que incluía la fórmula de la cesión de la instalación durante 2 temporadas para que el Ibiza, como hará el Unionistas en caso de que la propuesta sea aceptada el sábado por sus socios, pudiera invertir su dinero en esta instalación municipal.

Esa es una de las fórmulas legales que permitiría que el Unionistas (que debe incluir un concurso público que no sucedió en Ibiza y que posibilitó que otros clubes denunciaran la situación) pudiera invertir su dinero en una instalación de carácter público.