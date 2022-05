La experiencia del Salamanca con los milagros

El Salamanca el domingo a partir de las 12.00 horas necesita un milagro para poder jugar el playout de descenso y no bajar directamente a Tercera RFEF. La empresa se antoja difícil, debido a que tiene que ganar al Compostela en el Helmántico y esperar que el Móstoles no gane ante el Ceares y que el Marino Luanco pierda ante el Navalcarnero. El ingrediente clave es que depende de un Ceares y de un Navalcarnero que no se juegan nada en la última jornada, debido a que los asturianos ya están descendidos a Tercera RFEF y los madrileños, hagan lo que hagan el domingo, serán terceros y jugarán el playoff de ascenso a Primera RFEF.

Esta circunstancia recuerda al milagro del 13 de mayo de 2018. En aquella ocasión el Salamanca necesitaba una carambola para entrar en el playoff de ascenso a Segunda B y se produjo en una tarde para el recuerdo que acabó en éxtasis e invasión de campo. En 2018, el Salamanca tenía que ganar a la Cebrereña y esperar a que perdiera el Cristo Atlético en su visita al Bulpolsa o que el Tordesillas no ganara en su encuentro en el Ruta de la Plata ante el Zamora. Lo mismo. Los dos equipos de los que dependía el Salamanca no se jugaban nada y es que el Bupolsa y el Zamora ya no tenían interés clasificatorio por el que pelear en la última jornada. La diferencia es que aquel día solo se tenía que producir una de las dos variables, mientras que el domingo el cuadro entrenado por María Hernández necesita dos resultados favorables.

Otra diferencia es que el Salamanca en aquella ocasión recibía a una Cebrereña que no se jugaba nada, mientras que el Salamanca se medirá a un Compostela que todavía tiene opciones remotas de clasificarse para el playoff de ascenso a Primera RFEF.

La situación del Salamanca es muy complicada, ya que el cuadro salmantino estaría descendido en todos los triples empates y en el cuádruple empate entre los cuatro implicados que buscan un puesto en el playout de descenso (Marino Luanco, Móstoles, Arosa y Salamanca).

Abusar de los milagros no es recomendable, pero es que es la única hoja de ruta que le queda al Salamanca.