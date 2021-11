La dupla de micólogos que compiten por defender la portería del Unionistas

Los porteros del Unionistas salen a buscar setas, pero no durante los encuentros ya que, de momento, no se les han detectado salidas en falso en los balones aéreos. Salva de la Cruz y el francés Florentin Bloch además de pugnar por un puesto en la portería del conjunto de Dani Mori son aficionados a la micología.

“A los dos nos gusta mucho el mundo de las setas y en dos ocasiones ya hemos aprovechado el día libre para ir al campo a coger setas”, explica Salva de la Cruz, que expone que ya han tenido excursiones a la zona de Linares de Riofrío y a un área entre El Cabaco y La Alberca. Bromea el meta titular del Unionistas diciendo que “es mejor que la gente no vaya ya que no quedan setas”. No se sabe si busca ahorrar un viaje a los salmantinos o no quiere que vayan y se lleven setas. “Hemos cogido boletus”, atestigua el portero de 33 años nacido en Villarreal.

Estas excursiones son un ejemplo de la buena sintonía que hay entre ambos, pese a que solo Salva de la Cruz haya jugado esta temporada, mientras que el galo todavía no haya debutado. “Se puede competir por un puesto y ser compañeros”, apunta De la Cruz. “El que decide es el entrenador y el que no juega se enfadará con el técnico no con el compañero. Pasamos muchas horas juntos y no podemos llevarnos mal”, aclara.

La barrera del idioma era una de las principales preocupaciones del galo Florentin Bloch a su llegada al Unionistas. “Nos entendemos en inglés ya que yo estuve jugando en el extranjero, en Oxford y en Chipre, y él además del francés domina el inglés como segunda lengua”, desvela Salva de la Cruz.

Salva de la Cruz, en un repaso de su temporada, reconoce que cada día se encuentra mejor en la portería. “Me noto que estoy cogiendo el nivel de mis mejores temporadas en Segunda B”, admite el amante de las setas que defiende la portería del Unionistas.