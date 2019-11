La Copa del Salamanca se derrama en los penaltis (2-2)

E L Salamanca se quedó a muy poco de la Copa del Rey y es que en la tanda de penaltis ayer con el Coruxo se despidió del sueño copero. Tras el 2-2 y 120 minutos de igualdad, los salmantinos fallaron tres penas máximas y se fueron a la calle (2-3).

Los partidos de Copa Federación tienen un tufillo a choques intrascendentes ya que tener esa copa en tu sala de trofeos no te da para hacer un tour para turistas pero el de ayer era un encuentro con más picante y es que el premio de la Copa del Rey sí que es apetecible. En la primera jugada Ulises Torres se fue de tres contrarios y provocó un saque de esquina. No fue nada pero era una declaración de intenciones del Salamanca. El Coruxo, bajo una llovizna muy gallega, estaba cómodo en el campo y en el 15 Sylla remata sin fuerza a las manos de Sotres. Peor se puso el preludio a la Copa cuando en el 23 Sergio Molina derriba a Añón en el área pero el árbitro interpreta que no hay nada y que tocó balón.

El Salamanca tocaba y tocaba en ese 4-4-2 pero se quedaba en el centro del campo como ese enamorado que está en el portal de su amada y no sabe si llamar al timbre o no. Eso sí, después de muchos minutos haciendo el paria enfrente del telefonillo, que además ahora todos tienen cámara y la madre de la cortejada se está riendo del aspirante, los salmantinos tuvieron dos acercamientos con Ubis y Gio como protagonistas. En el primer lance no llegaron ninguno de los dos a un balón que se paseó por delante de la portería y en el segundo lance Ubis controla y recorta en el área para asistir a Gio que no pudo marcar. El primer sobresalto llegó en el 34. Antón de Vicente en una falta lateral la pone en el segundo palo de Sotres para dentro. Directa. Golazo. El Salamanca se alejaba de esa Nochevieja Universitaria copera del 18 de diciembre. Pero Amaro a los pocos segundo reaccionó con un misil desde fuera del área que Brea con una cantada lo convirtió en el empate.

En el 40, Amaro de falta directa la puso a la escuadra y Brea, de nuevo ahogado en un mar de nervios, la mandó a córner. El salmantino había olido la sangre en la inseguridad del meta visitante y ese era el camino a la Copa.

Tras el descanso, el Salamanca comenzó tímido con un par de acercamientos con Ubis de protagonista. En una remató flojo y la otra lo intentó de cabeza. No obstante, el Coruxo llegaba en la segunda mitad con suma facilidad y fue un milagro que al final de los 90 minutos reglamentarios no hubiera hecho el segundo. En el 64 Kevin impactó un balón en el palo de la portería de Sotres a lo que respondería en el 88 Calderón de falta también poniendo el esférico en la madera. El mexicano salió en el 67 y sorprendentemente le dio una marcha más al conjunto salmantino en ataque. Estuvo activo, disparando a puerta, peleando y siendo algo parecido al jugador que se esperaba de él en verano.

Con el 1-1 enfilaron los dos equipos a la prórroga y la noche ya se hacía toledana por el frío, lluvia y el miedo a perder en el tiempo añadido. El Coruxo golpeó primero en los minutos del pánico y es que en el 96 Mateo enmudecía un Helmántico muerto de frío. Había tiempo para más épica y el Salamanca no paraba de insistir hasta que en el minuto 103 Ángel Sánchez de cabeza empataba volvía a poner el feudo salmantino en ebullición. En la tanda de penaltis (2-3) los salmantinos se despidieron del sueño copero.