La campaña más rara de Alvarito

Cuando Jehú Chiapas tomó el mando de las operaciones en el Salamanca UDS y pudo contar con Álvaro González Manzano, con Alvarito (12 de mayo de 1993), le mandó un mensaje directo a la línea de flotación: “Mas le vale al cabrón que sea bueno”, dijo a carcajadas, pero con la declaración de intenciones puesta en la mesa.

Luego, lo cogió en un aparte en el vestuario y ese mensaje se desprendió de las risas y le insistió: “Me dijo lo mismo: que espera de mí que sea un jugador importante dentro del vestuario, ve en mí a un veterano que debe tirar del carro. Y sobre qué hacer dentro del terreno de juego me dejó claro qué quería: tengo que ser ese enlace entre los medios y los delanteros, tengo que hacer mejorar las jugadas cuando los balones llegan a mis pies. En palabras breves me dio la misión: de dar últimos pases y de meter goles”, explica el mediapunta vallisoletano “encantando”.

Los números en este sentido le avalan: es el segundo máximo goleador de la plantilla (5 tantos), el mayor asistente (4 pases de gol) y el tercer jugador con más minutos del curso, con 1.417; y eso que se ha perdido dos choques por expulsión. “Lo de las rojas es otra película. Es algo que no me había pasado nunca”, espeta sorprendido nada más cumplir el segundo choque de sanción.

Las dos expulsiones le traen a maltraer en su campaña “más rara”, no solo por las tarjetas: “La verdad es que uno ya no sabe que hacer. Creo que juego como tengo que jugar, así lo he hecho siempre y así nunca había tenido un problema. En diez años que llevo jugando en esta categoría no me habían echado una sola vez, esta temporada en un par de meses van dos rojas, algo raro se ve que puede haber...”, desliza Alvarito antes de poner las cartas sobre la mesa de su última expulsión: “Le he dado vueltas y sigo sin entenderla. Siento que fue premeditada, como con ganas de echarme. Hablé al descanso con Jehú y con el árbitro para bajar la intensidad si era cosa mía. A la primera, sin ser falta, a la calle. Fue frustrante”.

Igual de frustrante que estos meses de invierno en el conjunto albinegro: “Nunca me había enfrentando a una primera vuelta tan mala y, a la vez, tener la obligación de estar arriba. Sin embargo, este domingo he visto por fin el equipo sólido que tenemos que ser y ojalá sea un punto de inflexión. Llevo mucho tiempo en esta Liga y creo que podemos emular al Palencia (hace dos temporadas) en la que firmamos una segunda parte muy buena y nos metimos en el playoff con la flecha para arriba y fuimos a 2ª Federación”.