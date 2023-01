La afición del Salamanca UDS protesta por la gestión de Lovato y Dueñas

La previa del partido entre el Salamanca UDS y el Real Ávila, con la que acaba la primera vuelta de la competición de Tercera Federación, ha estado marcada por una protesta de la afición local.

En torno a medio centenar de personas se han dado cita debajo del palco del césped del Helmántico, donde han mostrado su malestar por la gestión de Manuel Lovato y Rafa Dueñas. El primero de ellos preside el club, mientras que el segundo compagina el cargo de director general con un puesto en el cuerpo técnico de Jehu Chiapas.

Además de realizar cánticos contra los dirigentes, los aficionados del Salamanca UDS han leído el siguiente comunicado:

“Don Manuel, lo primero agradecerte que hayas recuperado el escudo, himno, nombre y estadio, pero esta afición año tras año demuestra su pasión por el equipo, su sentimiento por este escudo. Para nosotros es una pasión no un juguete de una persona adinerada, que no siente nada y le da lo mismo lo que le pase. Solo queremos que las cosas se hagan bien, que haya una estructura, un organigrama en el que tengamos un presidente, que coordine, un director técnico, que un gestor que se encargue de las relaciones institucionales, un cuerpo técnico, que vamos lo normal en cualquier club. Tienes a gente que van cada domingo al campo y que siente el escudo como parte de él. No vamos a decir nombres, sabemos que los conoces y sabemos que sabes que darían su vida por el escudo.

No explicas por qué te fías solo de una persona que creemos que te tiene mal informado. Solo te pedimos que reflexiones éstas posturas y si de verdad te importa este escudo des un giro de 180 grados, que cuentes con profesionales en la dirección. Y si lo que quieres es un equipo de fútbol para pasar el rato sin importarte los sentimientos de la afición vende y crea un equipo para jugar y pasar el rato. Por favor no sigas jugando con los sentimientos de la afición, que es el activo más importante del club.

Nos gustaría recibir una respuesta sincera. Esta afición se la merece”.